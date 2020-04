Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gefangene in Tonna nähen Masken für Justizbehörden

Gefangene in der Justizvollzugsanstalt Tonna haben mit der Produktion sogenannter Community-Masken begonnen. Eine erste Lieferung ist bereits im Justizministerium eingetroffen. Gegenwärtig gelten auch in der Justizvollzugsanstalt (JVA) eine Reihe von Regelungen, die den Alltag erschweren. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

„Es ist daher anzuerkennen, dass die Gefangenen sich engagiert an der Herstellung von Schutzausrüstung beteiligen", sagt Justizminister Dirk Adams (Grüne). So beteiligten sich die Inhaftierten nicht nur an der Umsetzung ihrer Behandlungspläne, sondern leisteten auch einen Beitrag, die Gesellschaft beim Umgang mit dem Corona-Virus zu unterstützen. Um eine Verbreitung der Corona-Krankheit zu verhindern, sind Besuche untersagt, Arbeitsmöglichkeiten eingeschränkt. Rund 300 Masken werden alternativ produziert. Mit der Mund-Nasen-Abdeckung „made in JVA“ werden Bedienstete im Vollzug, im Ministerium und anderen Justizbehörden ausgestattet.