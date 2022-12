Am Landgericht Erfurt wird seit dem 30. November 2022 gegen 10 Personen verhandelt, die im August 2020 drei Personen am Erfurter Herrenberg angegriffen und zum Teil schwer verletzt haben sollen. Der Angriff fand in der Nähe eines einstigen Neonazi-Zentrums des Vereins "Neue Stärke" statt, das zum Zeitpunkt des Überfalls noch genutzt wurde aber zum Zeitpunkt des Prozessbeginns nicht mehr aktiv war.