Grenze überschritten: Corona-Leugner besuchen Bürgermeister vor Privathaus

Rolf Holand-Nell (links/CDU) bekam an seinem Privathaus Besuch von Corona-Leugnern. (Archivfoto)

Floh-Seligenthal. In der Südthüringer Gemeinde Floh-Seligenthal (Kreis Schmalkalden-Meiningen) sind Corona-Gegner vor das Privathaus des dortigen Bürgermeisters gezogen.

Etwa 20 Querdenker hätten ihn am Sonntag auf seinem Hof wegen der geplanten freiwilligen Massentests in der Region zur Rede stellen wollen, sagte Bürgermeister Ralf Holland-Nell (CDU) am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die Zeitung «Freies Wort» darüber berichtet.