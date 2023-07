Kriminelles aus Ostthüringen: Wer in welchem Strafprozess über das Urteil entscheiden darf

Gera. Wer legt eigentlich fest, welche Richterin und welcher Richter welchen Fall bearbeitet – ein Blick hinter die Kulissen der Thüringer Justiz.

Welche Richterin oder welcher Richter entscheidet über welchen Fall? Wer verteilt die eingehenden Verfahren auf die einzelnen Strafkammern? Diese Frage stellen sich nicht nur die Angeklagten in Strafverfahren.

Im deutschen Rechtssystem gilt das Prinzip des gesetzlichen Richters. Das ist im Grundgesetz in Artikel 101 geregelt: „Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden.“ Deshalb ist schon im Vorfeld geklärt, für welchen Richter sich welche Zuständigkeiten ergeben.

Staatsanwaltschaft trifft die erste Grundsatzentscheidung

Strafprozesse finden an Amtsgerichten, Landgerichten und in besonderen Fällen am Oberlandesgericht Jena statt. Die erste Entscheidung liegt bei der Staatsanwaltschaft, die in einem Verfahren Anklage erhebt. Anhand der möglichen Straferwartung klagt sie die Fälle entweder beim Amtsgericht oder beim Landgericht an.

Einzelrichter am Amtsgericht dürfen Freiheitsstrafen bis zwei Jahre, Schöffengerichte am Amtsgericht Freiheitsstrafen bis maximal vier Jahre verhängen. In der Regel werden die Fälle an jenem Gericht angeklagt, in dessen örtlicher Zuständigkeit sich die Tat ereignet hat. Ein Mord in Rudolstadt fällt beispielsweise in die Zuständigkeit der Schwurgerichtskammer am Landgericht Gera. Ein Ladendiebstahl in Rudolstadt würde hingegen am Amtsgericht in Rudolstadt angeklagt werden. Bei Jugendstrafsachen kann aber auch das Gericht am aktuellen Wohnort des Jugendlichen zuständig werden.

Besetzungen über Geschäftsverteilungspläne geregelt

Kommt ein Fall an ein Gericht, so regelt ein stets öffentlich einsehbarer Geschäftsverteilungsplan, wer die Zuständigkeit erlangt. Das Gerichtspräsidium entscheidet über diesen Plan. Darüber ist im Vorfeld auch fest geregelt, welche Richterinnen und Richter welchen Kammern angehören. Dies ändert sich mitunter im Laufe des Jahres mehrfach – hat ein Prozess begonnen, muss aber die Besetzung bis zum Urteil gleich bleiben. Ist dies nicht zu gewährleisten, ist ein Neubeginn notwendig. Sollte sich ein Richter für befangen erklären und dies einer Überprüfung standhalten, rücken ebenfalls nach Plan andere Richter nach.

In den Strafkammer am Landgericht oder bei den Schöffengerichten urteilen stets auch ehrenamtliche Richterinnen und Richter, Schöffen genannt, mit. Sie werden nicht fallbezogen ausgewählt, sondern zu Jahresbeginn per Los auf einzelne Startverhandlungstage verteilt. Die Auslosung erfolgt in einer öffentlichen Sitzung. Zu dieser müssen alle möglichen Starttermine für Prozesse benannt sein. Für jeden dieser Tage werden zwei Schöffen ausgelost. Im Lostopf befinden sich all jene Schöffinnen und Schöffen, die nach der Schöffenwahl diesem Gericht zugeordnet sind.

Schöffen per Los fürs Entscheidungsteam nominiert

Die Schöffen werden zu Jahresbeginn über die Starttermine informiert, für die sie ausgelost sind. Allerdings kommen sie nur zum Einsatz, wenn am betreffenden Tag tatsächlich Prozesse beginnen. Sind sie beim Start eines Verfahrens dabei, gehören sie auch bis zu dessen Abschluss zum Team und müssen auch an allen weiteren Verhandlungstagen teilnehmen. Das können in sehr großen Verfahren auch mehr als 30 Prozesstermine sein.

In Jena ist das Oberlandesgericht angesiedelt. Foto: Tino Zippel

Sind Schöffen beispielsweise aus massiven gesundheitlichen Gründen für einen Start verhindert, gibt es eine Nachrückerliste mit fester Reihenfolge. Fallen Schöffen während des laufenden Verfahrens langfristig aus, müssen die Prozesse neu beginnen. Das galt auch am Landgericht Gera in einem Fall, in dem ein Schöffe mehrfach eingeschlafen war und deshalb als befangen galt.

Bei der Urteilsfindung in einer Kammer sind die Schöffen gleichberechtigt beteiligt und dürfen auch mit über das Urteil abstimmen. So auch beim Fall eines schweren Raubes, den das Landgericht Gera in dieser Woche entschieden hat.

Über herausfordernde Prozesse: Wenn die Terminsuche vor Gericht ein Puzzlespiel wird