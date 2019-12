Leimbacher steht im Amtsgericht in Nordhausen Richterin zur Seite

Wenn eine Ladung des Nordhäuser Amtsgerichts ins Haus von Manfred Breitrück flattert, dann ist das für ihn ein Grund zur Freude. Denn das bedeutet für den Leimbacher, dass seine Meinung als Schöffe wieder gefragt ist. Erst im April dieses Jahres hatte der Nordhäuser Stadtrat – in dem der 65-Jährige selbst für die SPD zwölf Jahre lang bis zur vergangenen Legislaturperiode saß – positiv über seine Bewerbung für diese ehrenamtliche Tätigkeit in der Amtsperiode 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2023 entschieden und ihn damit dem Gericht als Kandidat empfohlen – mit Erfolg. Noch vier Jahre lang wird Manfred Breitrück nun Richterin Eva Balk unterstützen.

Gemeinsam mit einem anderen Schöffen wohnt er den Verhandlungen bei. Worum es genau geht, erfährt der Leimbacher jedoch stets erst im Gerichtssaal. „Nur die Richterin kennt vorher schon genau die Akten“, betont der 65-Jährige. Doch das sei kein Problem. Auch als Laie kann der Leimbacher den Verhandlungen gut folgen. Und wenn doch etwas unklar sein sollte, können die Schöffen auch Fragen an Angeklagte oder Zeugen stellen. Die eigentliche Aufgabe von Manfred Breitrück und seiner Kollegen beginnt kurz vor der Urteilsverkündung. Dann zieht sich die Richterin gemeinsam mit den zwei Schöffen zur Beratung zurück. „Wir gehen den Fall erneut kurz durch, und sie sagt uns dann, wie sie das Strafmaß ansetzen würde, und stellt dieses zur Diskussion in den Raum“, gewährt der 65-Jährige einen Blick hinter die Kulissen. Heftige Debatten habe er allerdings noch nicht erlebt. „Wir waren uns immer einig“, meint der Leimbacher, für den die Abläufe vor Gericht inzwischen schon ein wenig zur Routine geworden sind.

Ein Schöffe bekommt interessante Einblicke

Das mag daran liegen, dass er das Schöffen-Amt nicht zum ersten Mal ausübt. „Ich habe das schon einmal vor ein paar Jahren bei einem anderen Richter gemacht. Damals war ich noch berufstätig und wurde für die Verhandlungen vom Arbeitgeber freigestellt“, erzählt der ehemalige Beschäftigte im Nordhäuser Motorenwerk. Nach dem Mauerfall war er zunächst freiberuflich in der Versicherungsbranche tätig und wechselte dann zur Barmer, für die Manfred Breitrück bis zu seiner Pensionierung tätig war. Was ihn damals an der Schöffen-Tätigkeit gereizt hat und warum er sich erneut verpflichtet hat, da muss der Leimbacher nicht lange überlegen. „Als Schöffe bekommt man Einblicke in die Lebenssituationen von Personen, mit denen man sonst weniger zu tun hat“, erläutert der Rentner. Als Beispiele nennt er Verhandlungen, in denen Hartz-IV-Empfänger auf der Anklagebank saßen oder normale Bürger, die mit Drogen in Konflikt gekommen sind.

An seine erste Verhandlung kann sich Manfred Breitrück nicht mehr erinnern. Dafür ist ihm ein Fall bis heute noch immer im Gedächtnis geblieben, „weil der mir die Augen geöffnet hat, wie leicht es auch in Nordhausen ist, an Drogen heranzukommen. Das hätte ich nie für möglich gehalten“. Konkret ging es damals um einen Bäckerlehrling, der mit seiner finanziellen Situation unzufrieden war und dadurch auf die Idee kam, mit Rauschgift zu dealen. Auf die Frage, wo er die Drogen herhatte, klärte der junge Mann das Gericht auf, dass er sich dafür nur eine Weile am Bahnhof aufhalten musste. „Und es dauerte nicht lange, bis ihm etwas Stoff angeboten wurde. Doch als er das Zeug in der Weberei verkaufen wollte, geriet er an einen verdeckten Ermittler, der sich als Kunde ausgab“, erzählt der Pensionär. Der Lehrling sei mit einer Bewährungsstrafe davongekommen und hatte Glück, dass ihn auch der Arbeitgeber wegen des Vorfalls nicht kündigte.

Die nächste Ladung liegt bereits vor

Neben seiner Schöffentätigkeit engagiert sich der 65-Jährige noch immer bei den Sozialdemokraten und ist berufener Bürger im Werksausschuss des Nordhäuser Stadtrates. Seine volle Aufmerksamkeit genießen auch seine elf Enkelkinder, auf die er hin und wieder aufpasst. „Und auch auf dem heimischen Grundstück gibt es jede Menge zu tun“, meint er. In diesem Jahr muss Manfred Breitrück nicht mehr ins Amtsgericht. Seine nächste Ladung hat er aber bereits erhalten. „Die nächste Verhandlung ist im Februar“, verrät er. Darauf freut sich der Leimbacher schon jetzt. Denn auf die Möglichkeit, Schöffe zu sein, möchte der Pensionär in seinem Leben nicht verzichten. „So lange, wie es geht, mache ich weiter“, schließt Manfred Breitrück auch eine dritte Amtszeit nicht aus.