Unstrut-Hainich-Kreis. Im Gerichtsgebäude wollte er keine Maske tragen und sein vermeintliches Attest nicht zeigen. Nun will der Anwalt des Maskenverweigerers das Verfahren neu aufrollen.

Maskenverweigerer aus Bad Langensalza will erneut vor Gericht

Der Maskenverweigerer von Bad Langensalza will erneut vor Gericht. Sein Anwalt strebt ein neues Verfahren an, bestätigte der zuständige Richter am Amtsgericht Mühlhausen.