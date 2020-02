Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Massenschlägerei in Jugendstrafanstalt Arnstadt

In der Jugendstrafanstalt bei Arnstadt sind nach Informationen dieser Zeitung Gefangene während einer Massenschlägerei aufeinander losgegangen und verletzt worden. Auch zwei Bedienstete erlitten beim Eingreifen Prellungen. Das Justizministerium bestätigte am Mittwoch, dass am 18. Januar 20 Gefangene auf einem Freihof in gewaltsame Auseinandersetzungen verwickelt gewesen seien.

Bei der Schlägerei verletzten sich insgesamt zehn Gefangen. Drei von ihnen so schwer, dass sie nach Ministeriumsangaben in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Eine Justizbedienstete und ein Bediensteter verletzten sich, als die Beamten versuchten, die prügelnden Gefangenen zu trennen. Anlass für die Schlägerei ist noch nicht bekannt Hintergründe und Anlass der gewalttätigen Auseinandersetzung würden derzeit noch untersucht, erklärte ein Behördensprecher. Was Anlass für die Schlägerei war, konnte er nicht sagen. Beteiligt waren Häftlinge mit deutscher, syrischer und afghanischer Staatsbürgerschaft. Alle von ihnen verbüßen derzeit Jugendstrafen. Die Auseinandersetzung konnte durch das entschlossene Eingreifen der Bediensteten beendet und so eine Eskalation verhindert werden, betonte der Behördensprecher. Der Freihof für die Gefangenen sei sofort beendet worden. Hilfe von außen, wie beispielsweise die Polizei, wurde nicht gerufen. Gegen alle Beteiligten seien Strafanzeigen erstattet worden. Außerdem spricht das Justizministerium davon, dass Sicherungs- und Disziplinarmaßnahmen angeordnet worden seien. Zu Details folgten keine Angaben. Denkbar sind aber Verlegungen, Kontaktverbote sowie weitere Einschränkungen oder das Aufheben von Vollzugslockerungen. Konflikte unter den Gefangenen eskalierten Die Massenschlägerei vom 18. Januar gebe aus Sicht der Behörden keinen Anlass, gegen Bedienstete der Jugendstrafanstalt Disziplinarverfahren einzuleiten. Offenbar eskalierten bei dem Gewaltausbruch hinter Thüringer Gefängnismauern bereits seit längerem schwelende Konflikte unter den Gefangenen. Denn das Ministerium räumte auf Nachfrage dieser Zeitung ein, dass es in letzter Zeit bereits Auseinandersetzungen zwischen Gefangenen gegeben habe, was dafür spricht, dass es bereits mehrfach zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen ist. Die Frage, ob es auch Übergriffe auf Bedienstete seitens der Gefangenen gegeben habe, ließ der Behördensprecher offen. Drei Gefangenen gelang Anfang 2018 die Flucht Die 2014 eröffnete Jugendstrafanstalt gerät nicht das erste Mal wegen eines Gewaltausbruchs in den Fokus. In der Silvesternacht von 2017 auf 2018 sollen Häftlinge in dem Gefängnis Gegenstände und Müll aus ihren Zellen geworfen und dann angezündet haben. Die wenigen Bediensteten der Schicht hatten auch wegen fehlender Ausrüstungen große Mühe, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Einige Tage später gelang drei Gefangenen die Flucht, nachdem sie unbemerkt einen Sicherheitszaun aufgeschnitten hatten und später mit einer Leiter sowie einem Seil die Sperrmauer überwanden. Die drei Flüchtigen hatte die Polizei allerdings schnell wieder festgenommen.