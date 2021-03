Menschen nach Deutschland geschleust: Razzien auch in Thüringen

Ein Polizeimannschaftswagen steht am Mittwochmorgen vor einer Wohnscheibe in der Erfurter Innenstadt.

Erfurt/Altenburg. Am Mittwochmorgen kam es in den Thüringer Städten Erfurt und Altenburg zu Razzien durch die Bundespolizei und der Europol wegen des Verdachts von Schleuserkriminalität.

Die Bundespolizei und die Europäische Polizeibehörde (Europol) führen seit Mittwochmorgen 6 Uhr gemeinsam Razzien auch in Thüringen durch. Im Fokus der Ermittlungen stehen dabei ein Objekt in Erfurt sowie zwei Objekte in Altenburg. Mehrere Männer werden verdächtigt, insgesamt 68 Personen illegal nach Deutschland geschleust zu haben. Die Razzien in Berlin, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern werden im Auftrag der Staatsanwaltschaften Dresden und Görlitz durchgeführt.