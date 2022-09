Mann mit Stichverletzung in Kalteneber: Polizei ermittelt nicht mehr wegen versuchter Tötung

Kalteneber. Die Kriminalpolizei hat weitere Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Angriff in Kalteneber durchgeführt. Dabei kamen neue Erkenntnisse zutage.

Am späten Sonntagabend soll die 32-jährige Frau einen 27-jährigen Mann verletzt haben und anschließend mit ihrem Auto gezielt auf eine Personengruppe zugefahren sein. Sie und eine 20-jährige Beifahrerin wurden noch in der Nacht zu Montag am Tatort in Kalteneber festgenommen. Wie Fränze Töpfer, Pressesprecherin der Landespolizeiinspektion Nordhausen, am Dienstag mitteilt, gibt es inzwischen neue Erkenntnisse zu den Abläufen der Tat.

Streit im Auto offenbar eskaliert

Dem jetzigen Ermittlungsstand zufolge soll es wohl zwischen der 32-jährigen Frau und dem 27-jährigen Mann einen Beziehungsstreit gegeben haben. Während des Versuches, den Streit in einem Auto zu klären, eskalierte die Auseinandersetzung zwischen den beiden. Infolgedessen soll der Mann eine Stichverletzung erlitten haben. Die Frau soll dann mit ihrem Fahrzeug gegen eine Hauswand gefahren sein. Dabei musste ein 27-Jähriger zur Seite springen, um nicht von dem Auto erfasst zu werden. Ein 35-jähriger Passant soll anschließend die 32-Jährige verletzt haben. Sie musste aufgrunddessen im Krankenhaus behandelt werden.

Wie es weiter von der Polizei heißt, sind beide Frauen seit Montagnachmittag wieder auf freiem Fuß. Wie die Polizeisprecherin am Dienstag abschließend mitteilte, werden die Ermittlungen nun nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung weitergeführt.

