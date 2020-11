Normenkontrollklage eingereicht – Verein wirbt um weitere Lockdown-Gegner in Thüringen

Eine Grundsatzdebatte will Christian Sitter nicht führen. Der Anwalt aus Gotha, der einst Chef der Thüringer Werteunion war, sagt aber: „Es geht darum, ein bisschen gesunden Menschenverstand in die Debatte einzubringen.“ Sitter vertritt den Verein „Bürger für Thüringen“. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Der wendet sich gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen in Thüringen und strebt an, dass die Schließung verschiedener Einrichtungen rückgängig gemacht wird. Dazu zählen Fitnessstudios aber auch Gastronomiebetriebe. Sitter sagt: „Es gibt für die Schließung keine Rechtsgrundlage.“

Unternehmer schließen sich Klage an

Deshalb hat er am Freitag einen Normenkontrollantrag beim Thüringer Oberverwaltungsgericht gestellt. Der Klage angeschlossen haben sich bisher Steffen Teichmann, Fitnessstudiobetreiber aus Saalfeld, und Ivonne Nöhren, die ihr Trainingszentrum in Jena derzeit ebenfalls nicht öffnen darf. Beide sagen voller Überzeugung, dass auf ihre Einrichtungen „keine einzige Infektion“ mit dem Coronavirus zurückgeführt werden könne.

Wie sie das in der Absolutheit behaupten können, wo doch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) jüngst deutlich gemacht hat, dass es bei 75 Prozent der bekanntgewordenen Infektionen überhaupt nicht mehr möglich ist, diese auf den Ausgang zurückzuverfolgen?

Teichmann zieht die Zahl in Zweifel und sagt, dass das Gesundheitsamt in seiner Region deutlich besser liege. Er sei überzeugt, dass er eine Rückkoppelung erhalten hätte, wenn Infektionen auf sein Fitnessstudio zurückzuführen gewesen wären. Auch Ivonne Nöhren sieht das so: „Ich arbeite mit kleinen Gruppen, hätte sofort ein Feedback bekommen.“

Verein „Bürger für Thüringen“ wirbt bei Betroffenen

Clarsen Ratz, Generalsekretär der „Bürger für Thüringen“, die im nächsten Jahr als Partei zur Landtagswahl antreten wollen, ist überzeugt: „Unsere Gesellschaft kann es sich nicht leisten, sich von Lockdown zu Lockdown zu hangeln.“ Dass sich der Kontrollklage weitere Unternehmer anschließen, sei zu erwarten, so Ratz. Der Verein werbe bei Betroffenen dafür. Thüringenweit gibt es erst wenige bekannte Gerichtsstreits, die sich mit dem zweiten Lockdown und dessen Schließungsmaßnahmen befassen. Anträge von einem Hotel und zwei Fitnessstudios sind beim Oberverwaltungsgericht bisher bekannt.