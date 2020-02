Der Tatort, die Justizvollzugsanstalt in Gräfentonna im Kreis Gotha.

Opfer brutal misshandelt: Mehrere Jahre Haft für mutmaßliche Selbstjustiz im Knast

Dreieinhalb Jahre Haft für Ewgeni Z., weil er im November 2014 mit drei Mittätern einen weiteren Gefangenen brutal und über einen längeren Zeitraum misshandelt haben soll: So lautet am Mittwoch das Urteil gegen den 36-Jährigen am Landgericht Erfurt. Drei Monate der Strafe sollen ihm wegen „rechtsstaatswidriger Verzögerung des Verfahrens“ erlassen werden.

Denn im September 2015 platzte der erste Prozess gegen Ewgeni Z. und die drei weiteren Häftlinge, weil damals das Gericht den Verteidigern eine falsche Ausfertigung der Anklageschrift zugeschickt hatte. Was folgte, war eine etwa anderthalbjährige Verzögerung des Verfahrens, weil wegen Personalmangels am Landgericht Erfurt Entscheidungen über Haftsachen vorrangig bearbeitet werden mussten, damit Straftäter nicht wegen weiterer Justizpannen in Freiheit kommen. Höhere Strafe gefordert Die Staatsanwaltschaft hatte für den Angeklagten vier Jahre und vier Monate Haft gefordert. Der Ankläger sieht als Tatmotiv Selbstjustiz. Das dürfe sich der Staat nicht gefallen lassen, denn nur dieser vertrete das Gewaltmonopol. Deshalb müsse das Urteil auch abschreckende Wirkung haben, so die Begründung. Auch die Staatsanwaltschaft spricht sich für den Hafterlass von drei Monaten aus. Der Verteidiger hatte eine Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten für seinen Mandanten gefordert, von der allerdings sechs Monate erlassen werden sollten. Der Angeklagte soll seine Strafe in einer Entziehungsanstalt verbringen, da er unter einer schweren psychischen Erkrankung sowie unter Alkohol- und Drogenproblemen leide. Opfer mit dem Tode gedroht Verurteilt wurde Ewgeni Z. unter anderem wegen schwerer Körperverletzung in Tateinheit mit versuchter Nötigung. Auf das Opfer war in dessen Zelle im Gefängnis Tonna im Kreis Gotha gut eine Viertelstunde lang eingeprügelt und eingetreten worden, ohne dass Bedienstete die Tat bemerkt hatten. Der Häftling erlitt schwere physische und psychische Verletzungen. Zudem wurde ihm mit dem Tode gedroht, sollte er den Angriff verraten. Kindermörder misshandelt: Prozess wegen Gewalt im Gefängnis