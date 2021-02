Seit den frühen Morgenstunden führt das Thüringer LKA gemeinsam mit der Polizei Razzien in Thüringen aus. (Symbolfoto)

Großrazzia gegen Thüringer Neonazi-Netzwerk: Durchsuchungen in mehreren Städten

Am frühen Freitagmorgen begann das Thüringer Landeskriminalamt (TLKA) gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Gera umfangreiche Razzien im Personenkreis eines mutmaßlichen Neonazi-Netzwerks. Parallel dazu gibt es Einsätze in den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Hessen.

Insgesamt 27 Wohn- und Geschäftsräume werden demnach unter anderem in der Stadt und dem Landkreis Gotha, in Bad Langensalza und im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt durchsucht. Das TLKA ermittelt nach eingenen Angaben aufgrund des bestehenden Tatverdachtes wegen bandenmäßigem Drogenhandel in nicht geringen Mengen und Geldwäsche.

Mehrere Personen festgenommen

Darüber hinaus werden acht Haftbefehle vollstreckt. Die Beschuldigten sind deutsche Staatsbürger im Alter von 24 bis 55 Jahren.

Bei den Razzien sind mehr als 500 Einsatzkräfte aus Thüringen, sowie Spezialkräfte aus Sachsen-Anhalt, gemeinsam mit Spezialisten des Bundeskriminalamtes und des Hessischen LKA im Einsatz.

Ziel der Razzien ist nach Angaben des LKA, Beweismittel zu finden, wie zum Beispiel Fahrzeuge, hochwertige Gegenstände und Mobiliar.

