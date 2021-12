Richterwechsel am Bundesarbeitsgericht in Erfurt

Erfurt. Der Jurist Anno Hamacher tritt die Nachfolge von Hinrich Vogelsang am Bundesarbeitsgericht in Erfurt an.

Der Jurist Anno Hamacher wird Richter am Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier ernannte den bisherigen Direktor des Arbeitsgerichts Solingen mit Wirkung vom 1. Dezember 2021.

Hamacher tritt die Nachfolge von Hinrich Vogelsang an, der in den Ruhestand geht. Seit 2015 am Bundesgericht, hatte sich Vogelsang am Achten Senat insbesondere um die Rechtsprechung zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), zum Betriebsübergangsrecht, zum Schadensersatzrecht sowie zum Entgelttansparenzgesetz verdient gemacht.

Anno Hamacher ist neuer Richter am Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Foto: Bundesarbeitsgericht

Anno Hamacher, geboren 1967 in Wesel, war unter anderem als Rechtsanwalt tätig, bevor er im Juni 2000 in die Arbeitsgerichtsbarkeit des Landes Nordrhein-Westfalen eintrat und dort an verschiedenen Arbeitsgerichten tätig war. Von Juli 2010 bis März 2011 war er an das Landesarbeitsgericht Düsseldorf zur Erprobung abgeordnet. Zum 1. Juli 2013 wurde er zum Direktor des Arbeitsgerichts Solingen ernannt. Herr Dr. Hamacher war von Januar 2019 bis März 2021 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Bundesarbeitsgericht abgeordnet. Seit 1. April 2021 ist er wieder als Direktor des Arbeitsgerichts in Solingen tätig. Hamacher wird wie sein Vorgänger am Achten Senat tätig sein.