Schon 2016 über Korruptionsrisiken belehrt

Erfurt/Jena. Der Fall des ehemaligen Bediensteten am Oberlandesgericht Jena (OLG), gegen den aktuell wegen des mutmaßlichen Verdachts der Untreue ermittelt wird, zieht weitere Kreise.

Offenbar ist schon 2016 gegen ihn ein Disziplinarverfahren geführt worden. Hintergrund dafür sei gewesen, dass die Staatsanwaltschaft Mühlhausen gegen den Mann damals einen Strafbefehl beantragt habe, sagte ein Sprecher des Thüringer Justizministeriums am Dienstag in Erfurt und bestätigte damit entsprechende Informationen unserer Zeitung.

Allerdings sei das Disziplinarverfahren überhaupt nur deshalb eröffnet worden, weil die damalige Justizstaatssekretärin Silke Albin den Chef des Mannes dazu aufgefordert habe: den damaligen OLG-Präsidenten und heutigen Präsidenten des Thüringer Verfassungsgerichtshofes, Stefan Kaufmann.

Kaufmann habe damals eigentlich von einem Disziplinarverfahren gegen den Mann absehen wollen und das dem Justizministerium auch so mitgeteilt, sagte der Sprecher. Staatssektretärin Albin habe ihm aber im Februar 2016 erklärt, dass die beabsichtigte Verfahrensweise durch das Ministerium keine Zustimmung finde und es dienstlich geboten sei, „in geeigneter Weise die Frage nach dem Vorliegen geordneter Vermögensverhältnisse aufzuwerfen sowie den Beamten über seine Dienstpflichten und die Korruptionsrisiken zu belehren“.

Daraufhin habe Kaufmann ein Disziplinarverfahren gegen den Mann eingeleitet. Schließlich habe eine Überprüfung der finanziellen Verhältnisse des Beamten aus Sicht Stefan Kaufmanns ergeben, dass diese geordnet seien. Weiter habe Kaufmann mitgeteilt, er habe diesen über seine Dienstpflichten und über bestehende Korruptionsrisiken belehrt.

Hintergrund für die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mühlhausen gegen den Mann war nach Angaben des Justizministeriums, dass sich dieser aus Sicht der Strafverfolger der „leichtfertigen Geldwäsche“ schuldig gemacht hatte. Nach Informationen unserer Zeitung soll er sich damals über das Internet Geld geliehen haben, um private Schulden zu tilgen. Das daraus resultierende Verfahren gegen ihn soll gegen Zahlung einer Geldauflage von etwa 3000 Euro eingestellt worden sein. Auch das Disziplinarverfahren sei schließlich eingestellt worden, sagte der Sprecher des Justizministeriums.

Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft Gera gegen den ehemaligen OLG-Bediensteten. Sie prüft vor allem, ob sich der Mann der Untreue strafbar gemacht haben könnte. Es besteht der Verdacht, dass er Aufträge des OLG bevorzugt an Bekannte vergeben haben soll. Einer seiner Bekannten soll in diesem Zusammenhang die finanzielle Notlage ausgenutzt haben, in der sich der Beschuldigte seit Langem befunden haben soll.

Ausweislich von Unterlagen, die unserer Zeitung vorliegen, soll der Mann Mitte der 2010er Jahre mehrere hunderttausend Euro Schulden gehabt haben. Er war beim OLG federführend unter anderem für Haushalts- und Beschaffungsfragen zuständig.

Der Anwalt des ehemaligen OLG-Bediensteten, der Jenaer Fachanwalt für Strafrecht Peter Tuppat, hatte sich bislang namens seines Mandanten einerseits nicht im Detail zu den Vorwürfen äußern wollen, wies sie aber andererseits als falsch zurück.

Ein Sprecher des OLG Jena sagte, zu dem 2016 geführten Disziplinarverfahren gegen den Mann könne das Gericht keine inhaltlichen Auskünfte geben, da die entsprechenden Akten dort nicht mehr vorhanden seien. Er verwies in diesem Zusammenhang an das Justizministerium.