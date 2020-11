Sexualdelikt: Bestürzung über Urteil zu Erfurter Professor

„Beurlaubt“ steht noch auf der Seite des Professors der Universität Erfurt, gegen den vor zwei Jahre die Vorwürfe öffentlich geworden waren, er habe „Guten Noten gegen Sex“ angeboten. Zwei Studentinnen hatten seinerzeit interne Ermittlungen ausgelöst, was später zu einem Strafbefehl führte.

Ministerium sieht gravierende Verstöße gegen Dienstpflichten

„Wir sind überrascht von dem Urteil. Aus unserer Sicht liegen gravierende Verstöße gegen die Dienstpflichten eines Professors vor, die einer Weiterbeschäftigung an der Universität Erfurt entgegenstehen. Wir warten jetzt zunächst die schriftliche Urteilsbegründung ab und prüfen dann, Berufung einzulegen“, sagt ein Sprecher des Wissenschaftsministeriums auf Anfrage. Tags zuvor hatten die Meininger Richter dagegen entschieden, dass der Professor aus Beamtenverhältnis entfernt wird. Dies hatte das Ministerium mit der Klage angestrebt. Die Disziplinarkammer des Verwaltungsgerichts hatte eine Kürzung seiner Dienstbezüge um 20 Prozent für die Dauer von 30 Monaten als angemessene Strafe angesehen.

Im Gerichtsverfahren, so hatte das Gericht mitgeteilt, habe der Beklagte die Vorwürfe weitgehend eingeräumt wobei von „sexuell motivierten Annäherungen“ die Rede war. Die Studentinnen hatten sich aber, wie es im Dezember 2017 hieß, an das Gleichstellungsbüro der Universität gewandt, weil der Professor eine bessere Bewertung von studentischen Arbeiten für sexuelle Gegenleistungen versprochen hatte.

Nachricht über Urteil verbreitete sich wie ein Lauffeuer

„Wir sind überrascht und bestürzt über die Entscheidung“, sagt Jonas Hofmann Vorstandsmitglied des Studierendenrates der Uni Erfurt. Das Urteil habe sich an der Fakultät Philosophie, wo der Professor bis zu seiner Beurlaubung lehrte, und der gesamten Uni wie ein Lauffeuer verbreitet. „Es wird heiß diskutiert und man merkt, wie sich Unverständnis breit macht“, schildert Hofmann.

Studierendenrat hofft auf ein Zeichen der Solidarität mit Studentinnen

Das Thema rutschte somit auch auf die Agenda der StuRa-Sitzung am Mittwochabend. Dort wolle man prüfen welche politischen und juristischen Handlungsmöglichkeiten man habe. Hofmann betont, dass es nicht nur um die Frage der Zumutbarkeit für Studentinnen geht, dem Prof künftig gegenüber sitzen zu müssen, sondern ob sich die gesamte Uni mit Betroffenen und weiblichen Studentinnen solidarisiere. „Die ganze Uni muss zeigen, dass er bei uns auf jeden Fall keinen Blumentopf mehr gewinnen kann.“

Ob und wann der Professor an die Universität zurückkehrt, ist indes noch völlig offen. „Solange das Urteil nicht rechtskräftig wird, wird es keine Aufhebung der Beurlaubung an der Uni Erfurt geben“, so der Sprecher des Wissenschaftsministerium.

