Signal an den Weltsport: Mehrjährige Haftstrafe für Erfurter Doping-Arzt wegen verbotener Praktiken

Mit einer klaren Ansage gegen Doping im Sport endete am Freitag in München der Prozess gegen den Erfurter Arzt Mark S. und seine Gehilfen. Der Angeklagte bleibt weiterhin in Haft. Die 2. Kammer des Landgerichts München II verurteilte den 42-Jährigen wegen mehrjähriger verbotener Dopingpraktiken und in einem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung zu vier Jahren und zehn Monaten Haft. Zudem ordneten die Richter gegen den Mediziner ein dreijähriges Berufsverbot an.

Als Mark S. kurz vor 11 Uhr am Freitag den Schwurgerichtssaal A101 betritt, ist ihm die Anspannung anzusehen. Hatten seine Verteidiger vor einer Woche in ihren Plädoyers doch alles versucht, um eine mildere Strafe für ihren Mandaten zu erreichen. Kein Berufsverbot und eine Haftstrafe, die es dem Verurteilten ermöglichen sollte, das Gefängnis am Tag der Verkündung zu verlassen. Die Staatsanwaltschaft plädierte auf fünfeinhalb Jahre Haft.

Doch die Kammer um Richterin Marion Tischler zeigte mit den Urteilen klare Kante. "Der Satz, Doping machen doch alle, ist falsch", stellte sie in ihrer mehr als zweistündigen Urteilsbegründung klar. Es gebe keine objektiven Tatsachen, die das bestätigen, betont die Richterin in Richtung der Verteidiger des Hauptangeklagten. Vielmehr komme der übergroße Teil auch im Spitzensport ohne Doping aus.

Das Gericht räumt aber ein, im hiesigen Verfahren Hinweise gefunden zu haben, dass es Trainer und Betreuer gebe, die Doping bereits jungen Sportlern schmackhaft machten. Dafür gebe es klare Anhaltspunkte. Doch habe der Gesetzgeber mit dem Anti-Doping-Gesetz der Justiz eine klare Ansage gemacht, gegen Doping etwas zu tun.

Sportwelt und Politik begrüßen Münchner Urteil

Richterin Tischler betont die Gewaltenteilung und dass es wichtig sei, zu sehen, was der Gesetzgeber wolle: den Sport mit seiner Vorbildfunktion, mit seiner integrativen Funktion zu schützen. Der Sport zeichne ein positives Bild vom Menschen. Dazu gehöre Doping nicht als Standard, deshalb sei es wichtig, dem auch mit aller Klarheit zu begegnen.

Das Münchner Urteil wurde in der Sportwelt und von der Politik begrüßt. "Endlich erleben wir ein Urteil, das für die Betrüger im Sport drakonische Strafen beinhaltet", teilt der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfred Hörmann, mit. "Das ist ein enorm wichtiges Signal an den gesamten Weltsport und eine wertvolle Bestätigung für all diejenigen, die den Fair-Play-Gedanken respektieren und praktizieren."

Auch die Nationale Anti Doping Agentur NADA und Max Hartung, Präsident des Vereins Athleten Deutschland, lobten das Urteil. "Erstmalig werden ein im Leistungssport tätiger Arzt und seine Unterstützer nach dem Anti-Doping-Gesetz zu einer teilweise empfindlichen Freiheitsstrafe und einem Berufsverbot verurteilt", sagte die NADA-Vorstandsvorsitzende Andrea Gotzmann: "Systematisches Doping im Leistungssport ist alles andere als ein Kavaliersdelikt."

Mark S. ist während der Ausführungen des Gerichts die Erschütterung über seine lange Haftstrafe und das Berufsverbot deutlich anzusehen. Aus Sicht der Kammer wäre die Strafe wohl noch härter ausgefallen, hätte er sich nicht ab seiner Verhaftung geständig gezeigt und aktiv zur Aufklärung mit beigetragen.

24 gewerbsmäßig begangene Doping-Praktiken

Ausdrücklich wird gewürdigt, dass er ein slowenisches Handy freiwillig den Ermittlern übergeben habe, was diese bei der Razzia zur Aktion "Aderlass" im Februar 2019 übersehen hatten. Die darauf gesicherten Daten hätten das Rückgrat der Anklage gebildet.

Insgesamt wird Mark S. wegen 24 gewerbsmäßig begangener Doping-Praktiken verurteilt. Strafverschärfend wirkt das teils konspirative Vorgehen aber auch, dass medizinische Standards nicht immer eingehalten wurden. Zwei der Mitangeklagten hatten nach Ansicht der Richter in einigen Fällen als medizinische Laien Kanülen gesetzt.

Auch das gewerbsmäßige Betreiben des Dopings geht zu Lasten der Strafe. Aufgrund von Aussagen mehrerer Sportler als Zeugen hat die Kammer die Summe von 158.000 Euro errechnet, die von Verurteilten eingezogen werden soll, weil das Einnahmen aus den illegalen Doping-Geschäften sein sollen. Pro Sportler und Saison kursierten Summen zwischen 5000 und 20.000 Euro. Vor Olympische Spielen oder Weltmeisterschaften mussten die Sportler offenbar mehr bezahlen als für eine normale Saison.

Entscheidend zur Länge seiner Haftstrafe trägt zudem die Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung bei. Richterin Tischler übernimmt für diesen Vorgang den Begriff "Menschenexperiment" von der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte habe einer österreichischen Mountainbikerin ein Mittel verabreicht, von dem er nicht wirklich wusste, wie es wirkt. Das sei "ohne nachzudenken, jenseits jeglicher ethischer Maßstäbe erfolgt".

Das dreijährige Berufsverbot begründete die Kammer mit dem hohen Vertrauensvorschuss, den ein Arzt genießt, und mit seiner Verantwortung. Die Verteidigung hatte vor einer Woche noch argumentiert, dass die Doping-Praktiken und die Arbeit in der Arztpraxis von Mark S. immer räumlich getrennt gewesen seien. Das Gericht erwidert nun, dass beim verbotenen Doping aber gerade das Wissen des Arztes zur Anwendung gekommen wäre.

Wegen seiner Argumentation "Doping aus Liebe zum Sport" und den Stolz auf seine Fähigkeiten beim Doping, sieht die Kammer die Gefahr, dass "ähnliche Rechtsgutverletzungen wieder passieren könnten".

Die anderen Angeklagten waren Helfer, keine Mittäter

Weil Mark S. der alleinige Kopf der Gruppe war - und das auch selbst mehrfach einräumte - wertete das Gericht die Vergehen nicht als bandenmäßig. Die anderen Angeklagten waren keine Mittäter, sondern nur Helfer. Der Handwerker Dirk Q. erhielt als wichtigster Adjutant eine Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten - er muss nach fast zwei Jahren Untersuchungshaft aber nicht mehr ins Gefängnis. Die Krankenschwester Diana S. wurde zu einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung verurteilt. Für den Notfallsanitäter Sven M. und Ansgard S., einen Anwalt im Ruhestand, sprangen empfindliche Geldstrafen heraus. Das Internationale Olympische Komitee begrüßte die Urteile.

Die Verteidigung von Mark S. hat bereits angekündigt, in Revision gehen zu wollen.

