Soko „Altfälle“ hofft auf neue Erkenntnisse zu Mord an Neunjährigem in Jena

Wenige Kilometer vom Fundort des toten Bernd B. haben Taucher der Thüringer Polizei die Saale abgesucht. Einmal mehr ging es um den Mord an dem damals neunjährigen Jungen, dessen Leiche im Sommer 1993 von Kindern an der Saale gefunden worden war. Am Dienstagmorgen lag ein Schwerpunkt im Bereich der alten Burgauer Brücke. Wonach die Taucher genau gesucht haben, dazu will Polizeisprecherin Steffi Kopp nichts sagen. Sie verweist auf „ermittlungstaktische Gründe“.

Tauchen im drei Grad kalten Wasser

Die Taucher waren bereits in der vergangenen Woche über mehrere Tage im Einsatz. „Sie haben die Saale mehrfach abschnittsweise abgesucht“, sagte Kopp. An vier Tagen kam eine Strecke von 1,6 Kilometern zusammen. Der gestrige, mehrstündige Einsatz der Polizei-Taucher in der drei Grad Celsius kalten Saale erfolgte im Bereich des Bur-gauer Wehrs.

Zunächst wurde über die Saale ein 80 Meter langer Greifzug gespannt. Daran hing nicht nur der Taucher samt roter Boje, sondern auch ein Begleit-Schlauchboot. Ein Tauchgang dauerte knapp eine Stunde. Die Sichtverhältnisse in der bis zu drei Meter tiefen Saale waren schlecht. Der Taucher, der zuletzt aktiv war, sprach von einer Sicht von einem, höchstens anderthalb Metern. Dabei kam nach Informationen unserer Redaktion eine Wärmebildkamera zum Einsatz.

Polizei-Drohne im Einsatz

Aus der Luft überblickte eine Polizei-Drohne den Abschnitt und fertigte Bildmaterial an. Punkt zwölf Uhr stieg der letzte Taucher aus der Saale. Möglicherweise werden die Taucher in den nächsten Tagen wieder nach Jena kommen. Die Technische Gruppe der Polizeitaucher besteht aus 16 Personen, davon sind acht ausgebildete Taucher. Die Gruppe war am Mittwochvormittag komplett vor Ort. Sie gehören zur Bereitschaftspolizei in Erfurt.

Polizeitaucher-Einsatz in Jena-Burgau Die Soko "Altfälle" ließ am heutigen Dienstag in Jena-Burgau Bereiche der Saale absuchen. Dabei kam auch eine Drohne zum Einsatz.

Federführend bei den Ermittlungen ist die Soko „Altfälle“, die mittlerweile in Weimar angesiedelt ist. Sie wurde im Herbst 2016 in Jena aufgebaut, nachdem DNA-Spuren des NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt am Fundort der Leiche von Peggy Knobloch entdeckt worden waren. Das Mädchen war 2001 im fränkischen Lichtenberg verschwunden. Ihre Leiche wurde im Sommer 2016 in Rodacherbrunn im Saale-Orla-Kreis gefunden. Der DNA-Fund stellte sich später als Panne bei der Spurensicherung heraus. Die Soko sollte die drei ungelösten Kindermordfälle im Raum Jena/Weimar neu aufrollen.

Ergebnis zum Gen-Test nicht bekannt

Am Dienstag ging es um den Mord an Bernd B.: Anfang Juli 1993 verschwand der neunjährige Junge in Jena. Zwölf Tage später wurde seine Leiche von Kindern an der Saale in Neubauviertel Lobeda gefunden. Noch am Tag seiner Vermisstenmeldung war der Junge auf Spielplätzen in der Stadt gesehen worden.

Bereits 2018 gingen die Ermittler verstärkt einem anonymen Brief nach, der im Juli 1993, also wenige Tage nach dem Verbrechen, bei der Polizei eingegangen war. Der Verfasser wird als wichtiger Zeuge angesehen, denn er gibt in dem Brief bedeutungsvolle Hinweise zu den Umständen, wie der Junge damals zu Tode gekommen ist. Parallel dazu wurden mehr als 500 Männer um eine Speichelprobe gebeten. Über das Ergebnis ist bis heute nichts bekannt.

Immer noch ungeklärte Tötungsdelikte - Debatte um Soko „Altfälle“