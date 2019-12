Staatsanwalt fordert acht Jahre Haft für Feuerwehrmann

Über die Antwort auf eine entscheidende Frage gehen die Juristenmeinungen klar auseinander: Legte Kevin R. im Zustand verminderter Schuldfähigkeit Brände in seinem Heimatort Großenstein bei Greiz, bei denen zwar niemand verletzt wurde, aber mit denen er insgesamt mehrere hunderttausend Euro Sachschaden angerichtet hat?

Am Dienstag kann der 22-jährige Ex-Feuerwehrmann damit rechnen, dass die 3. Strafkammer über seine Strafe entscheidet. Die Urteilsverkündung vor dem Landgericht Gera über die Taten zwischen Juli 2018 und Juni 2019, die R. eingeräumt hat, soll am Morgen erfolgen. Dann wird die Kammer vor allem die Erkenntnisse von Gutachterin Helmburg Göpfert-Stöbe genau bewerten müssen.

Die erläutert am Montagmorgen im Haus 6 des Geraer Justizzentrums ihr Gutachten über den Bundeswehrsoldaten, der zum Brandstifter wurde, als er am Wochenende aus der Kaserne kam. Drei Stunden berichtet die Medizinerin über zwei Gespräche, die sie in der Justizvollzugsanstalt mit R. geführt hat und bezieht immer wieder Aussagen von Zeugen analysierend ein, um möglichen Gründen für die Taten nachzuspüren.

Die hat R., der selbst der Freiwilligen Feuerwehr seines Heimatortes Großenstein bis zu seiner Festnahme angehört hat, zum Prozessauftakt Ende November vor allem auf einen übermäßigen Alkoholkonsum zurückgeführt. Lässt sich daraus eine verminderte Schuldfähigkeit ableiten, wie sie der Gesetzgeber im § 21 der Strafgesetzbuches formuliert? Die Gutachterin sieht die Voraussetzungen dafür gegeben, dass das Gesetz Anwendung findet. Gleichwohl räumt sie ein, dass der Fall Kevin R. so komplex sei, dass es offenbar nicht möglich ist, einfache Antworten zu geben. In den knapp drei Stunden, in denen sie aus ihrem Gutachten mündlich vorträgt und anschließend von Kammer und Staatsanwaltschaft befragt wird, tritt das deutlich hervor.

Kevin R. wird im Prozessverlauf von vielen Zeugen als höflich und unauffällig beschrieben. Erst sein Eintritt in die Bundeswehr verändert ihn offenbar. Für acht Jahre verpflichtet sich der junge Mann. Von einem Hauptmann aus der Kaserne in Hammelburg wird R. als guter Soldat beschrieben. Anscheinend hat er in dem Zug, in dem er dient, eine Schlüsselrolle. So sehen es seine Vorgesetzten. Er selbst, wie es scheint, nicht. Göpfert-Stöbe gegenüber beschreibt er die Rolle abwertend als „Dulli-Job“. Den habe er mit fortgeschrittener Dienstzeit stets unter Alkoholeinfluss erledigt. Zeugen beschreiben im Gericht, dass im zeitlichen Kontext zum Eintritt in die Bundeswehr aus dem höflichen jungen Mann mit guten Umgangsformen ein zurückgezogener Einzelgänger geworden sei, der „schnell an die Decke“ gegangen sei.

Zu diesem Konfliktbereich kommt ein weiterer hinzu. Zwischen Vater und Sohn kriselt es. R. berichtet der Gutachterin, dass sein Vater die beiden jüngeren Geschwister immer bevorzugt und ihn hingegen zum Auszug gedrängt habe. Drittes Problem im Leben des Kevin R.: die Trennung von seiner damaligen Freundin.

Der heute 22-Jährige wirkt gefasst, als die Gutachterin all diese Dinge über ihn erzählt. Immer wieder nickt er zustimmend. Vor allem bei dem Satz der Medizinerin, in dem sie erklärt, dass sie den Vater des Angeklagten während dessen Aussage im Gerichtssaal als „wenig emotional“ wahrgenommen habe.

R. hatte nach Meinung von Göpfert-Stöbe eine Anpassungsstörung herausgebildet. Darunter verstehen Mediziner eine „vorübergehende Störung als Reaktion auf Belastungen“ – einen Hilferuf, der sich in den Brandstiftungen widergespiegelt haben soll. Durch den Alkoholkonsum habe sich das verstärkt.

Ein Rechtsmediziner errechnete für das Gericht exemplarisch, dass R. bei zwei seiner Taten weit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut gehabt haben muss – die Zeugen wiederum, die vor Gericht gehört wurden, beschreiben, dass bei R. keinerlei sogenannte „Ausfallerscheinungen“ zu erkennen gewesen seien. Spricht das schon für eine Abhängigkeit? Göpfert-Stöbe sieht das so. R. habe sich in einer „kritischen Phase“ des Umgangs mit Alkohol befunden, erklärt sie.

Immer wieder nickt R.’s Anwalt Stephan Rittler, der nach drei Stunden als letzter das Fragerecht an die Gutachterin bekommen soll – und keine Fragen mehr stellt. Im Plädoyer nennt der Anwalt keine konkrete Strafmaßforderung, beantragt aber die Unterbringung seines Mandanten in einer Entziehungsanstalt.

Dabei kann er sich stark auf die gutachterlichen Ausführungen stützen. Das könnte auch Staatsanwalt Martin Zschächner. Der erkennt den Alkoholkonsum des Angeklagten bei den begangenen Taten zwar an, sieht ihn aber nicht als so dominant für die Taten an, dass dafür der § 21 des Strafgesetzbuches zur Anwendung kommen müsse. Zschächner fordert deshalb wegen Brandstiftung in fünf Fällen für den nicht vorbestraften Mann eine Freiheitsstrafe von acht Jahren.

Am Dienstagmorgen urteilt die 3. Strafkammer.