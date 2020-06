Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Staatsanwaltschaft fordert Haftstrafe nach „Amokfahrt ohne Rücksicht“ auf A4

Auf der Flucht vor einer Kontrolle hatte sich ein Mann aus Brandenburg ein rasantes Rennen mit der Polizei auf der A4 geliefert. Dafür muss er sich seit Ende Mai in Gera vor Gericht verantworten.

„Das war eine Amokfahrt ohne Rücksicht auf eigene oder fremde Verluste“, sagte Staatsanwalt Axel Katzer am Mittwoch in seinem Plädoyer am Landgericht Gera. So habe der Mann zwei Mal auf seiner Flucht Polizeiautos gerammt und dabei die Beamten „konkret gefährdet“.

Der Staatsanwalt sprach sich deswegen für eine Verurteilung unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aus und forderte zwei Jahre und zwei Monate Haft.