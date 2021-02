Der Angeklagte Steve W. (rechts), hier mit seinen Anwälten Jan Pinkes und Peter Tuppat (links), sitzt als einziger der vier Angeklagten weiter in Untersuchungshaft.

Tücken der Technik haben am Donnerstag eine geordnete Fortsetzung des „Jungsturm“-Prozesses am Landgericht Gera erschwert. In der Verhandlung sollten mitgeschnittene Telefonate angehört werden – das gelang nur teilweise.