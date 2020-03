Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Polizei aktualisiert Pandemiepläne

Das Aufrechterhalten der Einsatzbereitschaft steht bei der Polizei in Thüringen derzeit an erster Stelle. Die Landespolizei bereite sich darauf vor, dass auch Beamtinnen und Beamte am Corona-Virus erkranken oder in Quarantäne geschickt werden, weil sie Kontakt mit infizierten Personen hatten, sagte am Freitag ein Polizeisprecher dieser Zeitung.

Laut Innenministerium gab es bis Freitagmittag noch keinen bestätigten Corona-Fall bei der Thüringer Polizei. Einzelne Verdachtsfälle seien aber noch in der Abklärung. sollte sich ein Verdacht bestätigen, würden die Beamten und betroffenen Kollegen in häusliche Quarantäne geschickt, sagte ein Ministeriumssprecher dieser Zeitung.

Aktuell passe die Polizei gerade ihre Pandemiepläne an. Für Einsätze mit Ansteckungsgefahr gebe es ausreichend Schutzmittel wie beispielsweise Einweganzüge oder Atemschutzmasken, sagte ein Sprecher.

Das oberste Ziel der Maßnahmen sei, die Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten. Bei Bedarf könne auch einmal auf eine Geschwindigkeitskontrolle verzichtet werde, um stattdessen genügend Beamte für Einsätze vorzuhalten, sollte es Erkrankungen geben. In solchen Fällen müssten Prioritäten gesetzt werden.

Bei der Polizei arbeite eine Lage- und Koordinierungsstelle, welche die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie analysiere. Mit diesen Erkenntnissen werde die Weisungslage bei der Polizei jederzeit den aktuellen Entwicklungen angepasst.