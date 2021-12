Tödlicher Driftunfall in Gera-Langenberg: Angeklagter akzeptiert Urteil

Gera. Bei einem Unfall im Januar auf einer Rodelwiese war eine Vierjährige gestorben – das Verfahren gegen den Verursacher ist nun endgültig beendet.

Nach dem tödlichen Driftunfall auf einem Feld bei Gera-Langenberg ist das Urteil rechtskräftig geworden. Wie Siegfried Christ, Sprecher des Amtsgerichtes Gera, auf Anfrage mitteilte, akzeptiert der Angeklagte das gegen ihn ausgesprochene Urteil. Auch die Staatsanwaltschaft legte keine Rechtsmittel ein.

Das Amtsgericht hatte den 26-Jährigen in der vergangenen Woche wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Der Mann war nach der Rückkehr von einer Driftfahrt mit seinem Auto ins Schleudern geraten und in einen abgestellten VW Bus geprallt. Dazwischen befand sich die Vierjährige, die noch am Unfallort ihren Verletzungen erlegen ist.

Freiheitsstrafe wird zur Bewährung ausgesetzt

Strafrichter Joachim Meier verwies darauf, dass der Angeklagte vor dem fatalen Zusammenstoß mit mindestens 44 Kilometer pro Stunde gefahren war und das Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle hatte. Diese Daten hatte ein Gutachter aus einem Video des Unfalls rekonstruiert. Der Strafrichter setzt die Strafe auf drei Jahre zur Bewährung aus. Zudem muss der Angeklagte 3000 Euro an die Deutsche Verkehrswacht Gera zahlen. Sein Führerschein bleibt entzogen; für mindestens ein weiteres Jahr darf kein neuer ausgestellt werden.

Der Angeklagte hatte im Prozess Reue gezeigt. „Als ich zur Gruppe auf dem Feldweg zurückgefahren bin, kam ich beim Bremsen ins Rutschen und stieß an den VW Bus. Erst durch die Rufe habe ich mitbekommen, dass mehr passiert ist, und habe das verletzte Kind gesehen.“ Es handelte sich um das Mädchen einer in der Nachbarschaft lebenden Familie, deren Vater ebenfalls mit seinem Auto gedriftet war.

Attacke auf Angeklagten in Gera-Langenberg

Heute wisse er, dass es die falsche Entscheidung war, auf dem Feld zu driften, sagt der Angeklagte, der sich in psychologischer Behandlung befindet. „Ich bin verantwortlich, wie der Tag ausgegangen ist.“ Er berichtete aber auch, dass er auf offener Straße angegriffen worden sei. Ein Mann habe ihn mit einem Metallgitter beworfen. Seine Frau bestätigt das: „Wir werden nur noch als Abschaum in Gera-Langenberg behandelt und wären besser weggezogen.“

