Unterbringung einer 53-jährigen Eichsfelderin ist vom Tisch

Das Landgericht Mühlhausen hat in einer Verhandlung kürzlich geurteilt, dass von einer 53-Jährigen keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit ausgeht. Zwar leide sie an einer Persönlichkeitsstörung, eine erneute Attacke sei aber nicht zu erwarten. Die Richter korrigierten damit ein früheres Urteil, das im Vorjahr vom Bundesgerichtshof teilweise aufgehoben wurde. Bereits danach hatte die Frau die Psychiatrie verlassen dürfen. Über das Strafmaß – dreieinhalb Jahre Haft – musste nicht neu entschieden werden. Das war mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofes rechtskräftig geworden.

Die Frau war 2017 wegen gefährlicher Körperverletzung nach einer Messerattacke auf ihren Ehemann, die sich im gemeinsamen Wohnhaus am Silvestertag 2016 ereignet hatte, verurteilt worden. Es ging bei der Neuauflage des Prozesses lediglich darum, ob die Frau in der Psychiatrie bleiben muss. Nach dem aktuellen Urteil droht der Frau nun Gefängnis. Ihre Verteidigerin kündigte an, dies mit einem Gnadengesuch verhindern zu wollen. Ihre Mandantin habe bereits 22 Monate verbüßt. Der Nebenklägervertreter, der die Interessen des Mannes vertrat, hatte im Plädoyer eine erneute Unterbringung der Frau wegen deren Gefährlichkeit gefordert. Laut Urteil ist die Frau psychisch krank. Sie sei leicht zu kränken und habe eine gestörte Wahrnehmung. Das habe Einfluss auf ihre Selbstwertgefühl und den Wunsch nach besonderer Anerkennung. Der Prozess wurde zum Schutz sehr persönlicher Daten in großen Teilen nichtöffentlich verhandelt. Dabei kamen der psychiatrische Sachverständige und auch der Stationsarzt zu Wort, der die 53-Jährige gut ein Jahr in der Psychiatrie in Stadtroda betreut hat.

Der Gutachter blieb bei seinem Urteil von vor zwei Jahren und stufte die Frau als weiterhin „gefährlich für die Allgemeinheit“ ein. Dieser Auffassung folgten die Richter nicht. Sie schlossen sich der Einschätzung des Stadtrodaer Arztes an. Demnach seien zum jetzigen Zeitpunkt keine Gewalttaten zu erwarten. Dass der Gutachter die Frau aktuell nicht noch einmal untersucht hatte, wurde im Urteil ebenso kritisiert.