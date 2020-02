Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Urteil gegen Schulbuchhändler nach neun Jahren in Erfurt erwartet

Angeklagt sind Taten der Jahre 2011 bis 2013: Andreas B. soll Schulleiter bestochen haben – in mehreren Thüringer Schulen. In dieser Woche erwartet ihn das Urteil des Erfurter Landgerichts. In der vergangenen Woche haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung plädiert. Damit endet nur der erste Akt des sogenannten „Schulbuchverfahrens“, das vor knapp zehn Jahren einigen Wirbel in Thüringen ausgelöst hat. Der Prozess gegen einen weiteren Beschuldigten ist bisher noch nicht terminiert.

Was dem Angeklagten Andreas B. vorgeworfen wird, ist eigentlich etwas, was den Schulen unter Umständen helfen konnte. Dafür, dass die Schulen dem Schulbuchhändler die Bestellaufträge für die sogenannten Kaufexemplare – das sind die Schulbücher, die die Eltern selbst finanzieren müssen – organisierte, erhielt in der Regel der Förderverein eine „Zuwendung“. Für die Schulen war das bequem. Die Kaufexemplare wurden mit denen geliefert, die die Schule ohnehin bestellt – und damit war auch sichergestellt, dass alle Schülerinnen und Schüler die notwendigen Materialien zu Schuljahresbeginn hatten. Warum ist das Unrecht? „Es geht immer auch um das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Handeln staatlicher Funktionsträger“, sagt der Erfurter Oberstaatsanwalt Andreas Becker. Er führt das Verfahren seit Jahren. Dieses Vertrauen könne erschüttert werden, „wenn nur der Anschein erweckt wird, dass eine Entscheidung käuflich zustande gekommen ist“. Das sieht Becker im vorliegenden Fall gegeben und fordert deshalb eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten für den Angeklagten. Die sei, das sieht der Vertreter der Anklagebehörde ein, zur Bewährung auszusetzen. Schließlich sei B. noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten - und werde das auch nach dem Prozess wohl nicht mehr. B.’s Anwalt plädiert, den Angeklagten freizusprechen – aus Mangel an Beweisen, wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage bestätigt.