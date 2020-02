Am Erfurter Landgericht gab es am Mittwoch einen Freispruch für Andreas B. im sogenannten Schulbuchverfahren.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Verbotsirrtum“ beschert Schulbuchhändler Freispruch

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Oder doch? Am Mittwoch ist am Landgericht Erfurt der 62-jährige Andreas B. freigesprochen. Obwohl die 8. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Jürgen-Dirk Apel zuvor festgestellt hat, dass sich die Taten so ereignet haben, wie angeklagt.

In 25 Fällen soll der Schulbuchhändler Andreas B. zwischen 2011 und 2013 Schulfördervereine finanziell bezuschusst haben, wenn die Schulen zuvor auch die Aufträge für jene Schulbücher, die Eltern selbst bezahlen müssen, bei ihm ausgelöst haben. Umsatzabhängig sei dann im Nachgang ein Scheck an die Schulfördervereine gegeben worden. Diese hätte B. unterschrieben. Damit wäre das Tatbestand der Bestechung wäre damit seit 1997 erfüllt. Denn dann wurde mit dem sogenannten Drittvorteil das Strafrecht verschärft. Damit sollte umgangen werden, dass der Bevorteilte, beispielsweise über einen nahen Verwandten, das Strafrecht umgeht. Im vorliegenden Fall ist der Vorteil ebenfalls einem Dritten - dem Schulförderverein - gewährt worden. Aus Sicht der Kammer hätte B. dennoch nicht wissen müssen, dass das, was er tut, strafbar ist. Denn er war seit der Wende im Schulbuchwesen tätig. Er habe, so Richter Apel, das System aus der Bundesrepublik übernommen und die Zuwendungen an die Fördervereine seien als „Geschäftsmodell“ installiert gewesen. Bis 1997 legal, danach nicht mehr. Aus Sicht der 8. Strafkammer greift in dem vorliegenden Fall allerdings eine Besonderheit des Strafgesetzbuches – und die führt die beiden Berufsrichter und zwei Schöffen zum dem Urteil, dass B. freizusprechen war. Der sogenannte Verbotsirrtum besagt, dass ein Täter ohne Schuld handelt, wenn ihm bei der Tatbegehung die Einsicht fehlt, schuldhaft zu handeln und er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte. Die Verteidigung von B. hatte Freispruch gefordert. Oberstaatsanwalt Joachim Becker hingegen plädierte für eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten und prüft jetzt, das bestätigte er auf Anfrage, ob die Staatsanwaltschaft Revision einlegt. Denn in dem Komplex wartet noch ein zweiter Schulbuchhändler auf sein Verfahren - der saß übrigens am Mittwoch während der Urteilsverkündung im Zuschauerraum des Gerichtssaals. Urteil gegen Schulbuchhändler nach neun Jahren in Erfurt erwartet