Verfassungsrichter bestätigen Thüringens Härtefallregel für Flüchtlinge

Der Verfassungsgerichtshof in Weimar bei einer Entscheidung im Juli.

Mehr als 2000 Flüchtlinge oder Ausländer durften in den vergangenen 15 Jahren in Thüringen bleiben, obwohl ihnen die Behörden den Aufenthalt versagt und Gerichte diese Entscheidung in letzter Instanz bestätigt hatten. Möglich macht diese Ausnahmen seit 2005 die Härtefallkommission des Landes, die humanitäre Gründe nochmals neu bewertet. Auf ihre Empfehlung hin kann sich der für Migration zuständige Minister über Behörden und Gerichte hinwegsetzen.