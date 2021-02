Versammlung in Erfurt bleibt verboten - OVG bestätigt Entscheidung des Verwaltungsgerichts

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Weimar hat das Demo-Verbot für Samstag in Erfurt aufrechterhalten. Eine OVG-Sprecherin bestätigte am Freitagabend auf Anfrage unserer Zeitung, dass die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Weimar Bestand haben wird. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Damit kann die Querdenker-Initiative „Thüringen steht zusammen“ am Samstag nicht auf dem Erfurter Domplatz gegen die Coronamaßnahmen protestieren. Die Stadt Erfurt hatte die Veranstaltung untersagt. Die Initiatoren, die mittlerweile zu einer Ersatzveranstaltung außerhalb von Thüringen mobilisieren - im Gespräch ist Magdeburg -, waren dagegen vor Gericht gegangen. Freitagabend twitterte die Polizeiinspektion Magdeburg jedoch, dass sie als zuständige Versammlungsbehörde die Corona-Demonstration ebenfalls verbiete.

Die PI Magdeburg verbietet als zuständige Versammlungsbehörde zwei für den 27.2.21 angemeldete Versammlungen mit Corona-Bezug.



Damit gibt es keine Ersatzveranstaltung für in Erfurt verbotene Veranstaltungen.



Die Polizei wird die Einhaltung der Verbotsverfügung durchsetzen. — Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) February 26, 2021

Landespolizei kündigt robustes Vorgehen an

Die Stadt hatte in ihrer Verbotsverfügung den Infektionsschutz als Grund für das Verbot angeführt. Die Auffassung des Verwaltungsgerichts Weimar, dass das gerechtfertigt sei, wird jetzt auch vom Oberverwaltungsgericht unterstützt. Außerdem wurde der Veranstalter von der Stadt beauflagt, seine Kundgebung auch über die sozialen Netzwerke abzusagen.

Landespolizei und Bundespolizei stellen sich dennoch darauf ein, dass es auf dem Domplatz zu einer Menschenansammlung kommen könnte. Die Landespolizei kündigte ein robustes Vorgehen an. Auch die Bundespolizei teilte mit, dass sie die Züge in Richtung Erfurt am Samstag im Blick behalten werde.

In der vergangenen Woche war eine Kundgebung auf dem Domplatz in Erfurt noch erlaubt worden. Am 12. Dezember hatte die Stadt schon einmal eine Kundgebung auf dem Domplatz verboten, was aber hunderte Menschen nicht davon abhielt, trotzdem dort zu erscheinen. In der Folge gab es fast 400 Ordnungswidrigkeitsanzeigen, weil sich ein großer Teil der Aufforderung der Polizei widersetzte, den Domplatz zu verlassen.

