Justitia kann in besonderen Fällen auch milde urteilen.

Verständnis für flotte Fahrt eines Erfurter Seniors

Einen 76-Jährigen blitzte die Polizei im November in der Tempo-70-Zone zwischen Bad Langensalza und Gräfentonna, am Abzweig Nägelstedt, bei 114 Kilometer pro Stunde. Dem folgte ein Bußgeldbescheid über 160 Euro. Gegen das festgesetzte einmonatige Fahrverbot legte der Mann Einspruch ein, der am Amtsgericht Mühlhausen verhandelt wurde.

Laut seines Verteidigers habe der Mann ein „dringliches Geschäft“ regeln müssen. Bußgeldrichter ließ Christian Kropp die Entschuldigung durchgehen. Die außergewöhnliche Geschwindigkeit bei der Fahrt des älteren Betroffen spräche durchaus für seine Einlassung. Der Rentner habe sich in einer „notstandsähnlichen“ Lage befunden, was auch von anderen Gerichten schon so entschieden worden sei. Kropp erhöhte die Geldbuße auf 200 Euro und sah vom Fahrverbot ab. Nicht zuletzt habe eine Rolle gespielt, dass Ältere oftmals ihr „Geschäft“ nicht richtig kontrollieren können.