Die schlimme Vorahnung scheint sich zu bestätigen: Gegen den 32-jährigen Daniel P. ist erneut Haftbefehl erlassen worden. Wieder wird ihm vorgeworfen, mit einer Frau gemeinsam ein kleines Kind missbraucht zu haben.

Der Haftprüfungstermin am Landgericht Gera dauerte am Freitag etwa zwei Stunden. Eigentlich sollte gegen P., der bereits in Haft sitzt, an diesem Tag weiter verhandelt werden. Es kam anders: Denn jetzt wird gegen den Pößnecker erneut ermittelt, weil ein weiterer Fall von Missbrauch eines Babys auf sein Konto gehen könnte.

Vor der 9. Strafkammer läuft gegen P. seit Monaten ein Revisionsprozess. 2019 war er wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und der Herstellung pornografischer Schriften zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Er zog gegen das Urteil aber vor den Bundesgerichtshof.

Mindestens zwei weitere Fälle ermittelt

Die Revision wird aktuell am Landgericht verhandelt. Dazu muss sich P. allerdings auch wegen des sexuellen Missbrauchs eines zweiten Kindes verantworten. Dass es diesen Fall gibt, kam im Zuge des ersten Verfahrens 2019 heraus und war deshalb nicht Gegenstand des Verfahrens im vergangenen Jahr.

Dass die beiden betroffenen Kinder nicht die einzigen sein könnten, diese Ahnung existiert unter den Prozessbeteiligten spätestens, seit P.’s Wohnung vor einigen Wochen erneut durchsucht wurde. Das hatte die 9. Strafkammer angeordnet. Bei der neuerlichen Hausdurchsuchung fand die Polizei zahlreiche Datenträger; möglicherweise mit weiteren Videos.

Die Speichermedien wurden in den vergangenen Wochen – der vorerst letzte echte Prozesstag war am 23. Oktober, danach gab es noch einen kurzen Termin – ausgewertet. Dabei sollen nach Informationen dieser Zeitung mindestens zwei weitere Fälle ermittelt worden sein, die ähnlich gelagert sind, wie die bisher angeklagten Straftaten.

Neuer Haftbefehl gegen Daniel P.

Bei diesen hatte P. jeweils eine andere Frau dazu aufgefordert, ein Baby aus schlimmste Weise in sexuelle Handlungen einzubeziehen und das dann zu filmen. Die beiden Frauen zeigten sich jeweils in ihren Prozessen geständig und wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Die neuen Vorwürfe richten sich gegen P. und dessen aktuelle Freundin, die noch im Oktober als Zeugin vor dem Landgericht in Gera gehört wurde. Beide haben ein gemeinsames Kind. Es soll sich bei dem Opfer allerdings nicht um das gemeinsame sondern ein anderes Kind handeln.

Manfred Dahmen, der P. vor Gericht vertritt, bestätigte auf Anfrage dieser Zeitung, dass gegen seinen Mandanten neue Anschuldigungen erhoben werden und auch die aktuelle Freundin seines Mandanten inhaftiert worden sei. Ein neuer Haftbefehl gegen P. ist an diesem Freitag nach dem Termin am Landgericht in Kraft getreten. Zur Begründetheit der Vorwürfe gegen seinen Mandaten, so Dahmen, könne er derzeit selbst nichts sagen. Die Ermittlungen seien abzuwarten.

Datenträger müssen noch vollständig ausgewertet werden

Wann gegen P. weiter verhandelt wird, das steht derzeit in den Sternen. Denn die Untersuchungen zu den neuen Fällen, die erst jetzt entdeckt wurden, laufen noch – und überdies müssen auch die Datenträger, die auf Anordnung der jetzt verhandelnden Kammer sichergestellt wurden, noch vollständig ausgewertet werden. Danach dürfte es, wenn sich die Vorwürfe bestätigen, eine weitere Anklage geben und die Prozesse würden zusammengefasst – damit allerdings ist in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen.