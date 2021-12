Eine Option für Zivilverfahren: Verhandlungen per Videokonferenz.

Wie die Corona-Pandemie Strafverfahren am Landgericht Gera ausbremst

Gera. Am Justizzentrum Gera gilt nun die 3G-Regel: Welche Folgen hat das für die Rechtssprechung?

Die Einführung von 3G-Regeln zum Wochenstart am Justizzentrum Gera hat bislang zu keinen Problemen geführt. Das sagt der Präsident des Landgerichtes Gera, Götz Herrmann. Allerdings sei derzeit das Verhandlungsprogramm an den Gerichten auch reduziert.

In die Gebäude kommen nur noch Personen, die geimpft, genesen oder getestet sind. Zudem gilt die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen. Allerdings hat bei Verhandlungen der Vorsitzende Richter das letzte Wort. „Richter entscheiden im Rahmen ihrer sitzungspolizeilichen Befugnisse“, sagt Herrmann. So können sie abweichende Entscheidungen treffen, falls sich beispielsweise ungeimpfte Zeugen nicht testen lassen wollen. Das Einlasspersonal hält in solchen Fällen Rücksprache. Gleiches gelte im Falle einer Antragsstellung oder Erklärung zum Protokoll der Geschäftsstelle.

Strafverfahren dürfen länger unterbrochen werden

Mehrere Strafverfahren am Landgericht sind aufgrund der Corona-Lage ins Stocken geraten, weil sich Verfahrensbeteiligte in Quarantäne befinden. Zwar darf der Abstand zwischen zwei Verhandlungstagen aufgrund pandemiebedingter Abwesenheiten länger als die sonst üblichen 21 Tage sein, aber teils führen mehrfache Quarantäneanordnungen zu Terminkollisionen bei Verteidigern und Gutachtern.

Terminverschiebungen gab es beispielsweise bereits bei einem Prozess wegen einer Drogenplantage nahe der A9. Ein Verfahren gegen sieben Angeklagte, die in Jena 4,1 Kilogramm Marihuana weiterverkauft haben sollen, ist geplatzt. Ein neuer Anlauf soll im Februar oder März beginnen.

Ausstattung mit Videokonferenz-Systemen

Im zivilrechtlichen Bereich wird gerade ein weiterer Verhandlungssaal mit Videokonferenzsystemen eingerichtet. Allerdings stockt die Beschaffung der Technik, um schnell weitere Säle auszurüsten, wie der Landgerichtspräsident berichtet. Erste Erfahrungen seien positiv, zivilrechtliche Anhörungen per Videokonferenz ohne Präsenzpflicht zu erledigen.

