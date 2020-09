Zahl Islamistischer Gefährder in Thüringen hat sich deutlich erhöht

Der Verfassungsschutzbericht 2018 spricht noch vom unteren einstelligen Bereich. Offiziell fehlen bisher behördliche Einschätzungen zu verfassungsfeindlichen Aktivitäten 2019. Der bereits fürs Frühjahr angekündigte Verfassungsschutzbericht könnte Mitte Oktober vorliegen. Dafür stellt diese Woche die Parlamentarische Kontrollkommission im Landtag ihre Arbeitsergebnisse der vergangenen zwei Jahre vor.

Thüringer Sicherheitsbehörden gehen derzeit von knapp einem Dutzend Objekten im Land aus, die Islamisten auch als Treff dienen könnten. CDU-Innenexperte Raymond Walk warnt davor, dass die bisherige Ruhe täusche. „Trotz Corona-Krise ist die Gefahr hoch“, betont er. Auch Innenminister Georg Maier (SPD) äußerte sich mehrfach warnend. Offiziell heißt es aus seinem Haus, es bestehe eine „abstrakt hohe Gefährdungslage“, konkrete Anschlagspläne seien aber nicht bekannt.

Präventionsprogramme in Gefängnissen werden gekürzt

Zunehmend in den Fokus von Islamisten rücken Gefängnisse. Nach Informationen dieser Zeitung seien Radikalisierungsbestrebungen zu beobachten. Bisher waren solche Aktivitäten vor allem aus dem Bereich Rechtsextremismus bekannt. Ein Programm zur Deradikalisierung hinter Gittern soll diesen Aktivitäten im rechtsextremen Spektrum entgegenwirken. Allerdings wurden zum Jahresbeginn dafür die Mittel in Thüringen gekürzt. Ein entsprechendes Programm, um islamistische Tendenzen in Gefängnissen einzudämmen, endete zu Jahresbeginn. Angeblich fehle dafür der Bedarf.

Diese Entwicklungen fallen mit den personellen Problemen beim Verfassungsschutz zusammen. So drohten im Sommer mehrere Personalräte im Bereich des Innenministeriums, Abordnungen von Polizisten zum Verfassungsschutz zu blockieren, wenn nicht zügig ein Personalkonzept vorgelegt werde. Die Personalräte wollen die knappe Anzahl Polizisten nicht weiter an den Verfassungsschutz ausleihen. Dabei sind die Polizisten für den Nachrichtendienst wichtig, weil sie häufig für Observationen geschult und eingesetzt werden.

Doch nicht nur dieser Bereich ist personell kritisch. Auch die Spionageabwehr, eine weitere Kernaufgaben des Verfassungsschutzes, wirkt unterbesetzt. Dabei wurden in jüngster Zeit neben möglichen Cyberangriffen aus Russland oder China in Thüringen auch mutmaßliche Attacken beispielsweise aus dem Iran oder Nordkorea beobachtet. Nicht nur große Unternehmen bilden potenzielle Ziele, sondern auch kleinere Firmen und Betriebe mit niedrigeren Sicherheitsstandards. Diese dienten häufig als Türöffner für die eigentliche Angriffsziele.

CDU vermisst Erfolge im Kampf gegen Linksradikale

Im Bereich Rechtsextremismus sehen Insider den Verfassungsschutz gut aufgestellt. Allerdings erfolge diese Orientierung einseitig auf Kosten anderer Phänomenbereiche. Neben der Spionageabwehr betreffe das auch den Linksextremismus, ist immer wieder zu hören.

Die Zahl von 130 gewaltbereiten Autonomen im Freistaat bildet seit gut einem Jahrzehnt eine Konstante, ohne dass es Veränderungen gibt. „Das kann nicht sein“, kritisiert Raymond Walk. So ermittle die Polizei in Sachsen auch gegen einen Thüringer, der sich Anfang Mai am Sturm auf eine Polizeiwache im Leipziger Stadtteil Connewitz beteiligt haben soll. Nach Informationen dieser Zeitung sollen Spuren des Verdächtigen am Tatort gefunden worden sein.

Ob auch an den Ausschreitungen im September in Connewitz Thüringer beteiligt waren, ist unklar. Dem Innenministerium in Erfurt liegen dazu bisher keine Erkenntnisse vor, so ein Sprecher.

CDU aber auch SPD setzen sich seit längerem dafür ein, den Verfassungsschutz personell entsprechend auszustatten, um auf die zunehmenden Bedrohungen reagieren zu können. Neben dem Rechtsextremismus als Hauptgefahr betrifft das den Islamismus aber auch die gewaltbereite linke Szene im Freistaat.