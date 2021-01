Zeugin erkennt mutmaßlichen Todesfahrer von Arnstadt wieder

Eine Zeugin ist sich auch vor Gericht sicher, dass der Angeklagte der Fahrer des Fahrzeugs gewesen sein könnte, mit dem am 24. Juli 2020 am Ortsrand von Arnstadt eine Frau absichtlich überfahren wurde. Sie habe laute Autogeräusche von einem sich schnell nähernden Wagen gehört, erzählt die Zeugin am Freitag vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Erfurt. Es habe sich ein schwarzes Auto mit hoher Geschwindigkeit über einen Feldweg genähert.

Als der Wagen an ihrem Gartenzaun vorbeigerast sei, konnte sie auf der Beifahrerseite einen abgefahrenen Spiegel erkennen, der offenbar nur noch an Drähten hing. Das vordere Nummernschild fehlte und auch der Scheinwerfer war beschädigt. Sie habe sich das Kennzeichen vom Heck gemerkt, erzählt die Zeugin. Anfangs glaubte sie, dass das Auto vielleicht gestohlen worden sei.

Den Fahrer beschriebt die Frau als sportlich mit brauner Gesichtsfarbe und Sonnenbrille. Als das Gericht der Zeugin Fotos aus ihrer Polizeivernehmung zum Identifizieren des Fahrers zeigen möchte, widerspricht die Verteidigung. Die Frau hatte erzählt, dass ihr Sohn vor ihrer Vernehmung den Angeklagten bereits auf einem Foto in den Medien als seinen früheren Busfahrer erkannt habe. Die Anwälte sehen darin eine Beeinflussung der Zeugin und fordern später, ihre Aussage zu den Polizeifotos nicht zu verwenden.

Der wegen Mordes angeklagte 49-Jährige soll vergangenen Juli seine von ihm getrenntlebende Frau absichtlich mit dem Auto angefahren und getötet haben.

Zeuge schildert Unfallhergang - Prozessauftakt zu mutmaßlichem Mord in Arnstadt

Mordprozess am Erfurter Landgericht: Angeklagter schweigt - Mutter des Opfers sagt aus

Ehemann soll nach Trennung Frau totgefahren haben - Prozessbeginn am Landgericht Erfurt