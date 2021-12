Zweifacher sexueller Kindesmissbrauch: Angeklagter akzeptiert Urteil aus Gera nicht

Gera. Ein Elektriker war wegen des Missbrauchs seiner Stieftochter verurteilt worden. Er selbst hatte die Tat bestritten – doch die Spurenlage spricht gegen ihn.

Ein Mann aus dem Altenburger Land hat Revision gegen die Verurteilung durch das Landgericht Gera eingelegt. Der Bundesgerichtshof muss nun prüfen, ob das Urteil zu fünfeinhalb Jahren Freiheitsstrafe wegen zwei Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs Fehler enthält oder nicht.

Nach dem Prozessverlauf bestanden keine Zweifel, dass der Richterspruch nicht rechtskräftig wird. Schon die Anträge waren weit auseinander gegangen. Staatsanwalt Andreas Petzel hatte sechs Jahre Haft beantragt. Die Verteidiger Carsten Löffler und Thomas Teige hingegen verlangten einen Freispruch.

Zwei benutzte Kondome als Hauptindiz gegen Angeklagten

Letztlich dienten zwei Kondome als Hauptindiz für den schweren sexuellen Missbrauch. Die zwölf Jahre alte Stieftochter des Angeklagten hatte sich einer Freundin und deren Mutter anvertraut, nach ersten Aussagen bei der Polizei aber geschwiegen. So waren statt der ursprünglich 260 Fälle nur zwei angeklagt, die sich durch die Spuren belegen ließen.

Die bei einer sofort eingeleiteten Hausdurchsuchung im Müll der Familie im Altenburger Land gefundenen Präservative trugen innen seine Sperma-Spuren, außen die DNA des Mädchens. Per Spezialnachweis fand ein Labor in Köln heraus, dass die Genspuren aus Vaginalsekret des Kindes stammt. Die Aussage der Verteidigung, dass ein Täter nie Kondome in einer eigenen Mülltonne entsorgen würde, wies der Vorsitzende Richter Harald Tscherner zurück: „Zum Glück gibt es auch dumme Täter, sonst würden sie ja nicht überführt!“

Angeklagter bestreitet die Taten

Der Angeklagte hatte im Prozess ausgesagt, dass er bei der Selbstbefriedigung Kondome verwendet hatte. Wie die Vaginalspuren des Mädchens an die Präservative kommen konnten, dazu hatte er keine Erklärung. Einen Komplott schloss die Strafkammer aber aus. Dagegen spreche, wie die Sache ans Tageslicht gekommen war. Auch könne eine Zwölfjährige nicht die Kenntnisse haben, alle Spuren passend zu legen.

Die neunte Strafkammer verfasst nun zunächst das schriftliche Urteil. Im Anschluss müssen die Verteidiger die Revision begründen, bevor die Bundesrichter das Urteil prüfen. Der Elektriker bleibt auf freiem Fuß. Falls das Urteil rechtskräftig wird, muss er auf jeden Falls ins Gefängnis. Nur Freiheitsstrafen bis zwei Jahre können zur Bewährung ausgesetzt werden.

