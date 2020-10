Rübentransporte sorgen im Eichsfeld für Behinderungen

An der Straße zwischen Leinefelde und Beuren wurden Zuckerrüben verladen.

Im Landkreis läuft derzeit der Abtransport von Zuckerrüben zur Weiterverarbeitung. Aus diesem Grund kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Für das Verladen der Rüben auf der Landstraße L 3080 zwischen Leinefelde und Beuren wurde in der vergangenen Woche ein Ampelverkehr eingerichtet. Dies wurde nötig, da es sich bei den Lastwagen, um Fahrzeuge für den normalen Straßenverkehr handelt, und diese für das Befahren der landwirtschaftlichen Flächen nicht geeignet seien, heißt in der Antwort auf eine Nachfrage bei der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes in Heiligenstadt. Das Verladen auf der L 3080 habe auch im vergangenen Jahr unter Ampelreglung stattgefunden.