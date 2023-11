Schnee in Erfurt: Zwei Lkw zusammengestoßen und Unfall mit sechs Autos

Erfurt. Stau am Haarberg, gesperrte Autobahn – der Winter hat Erfurt im Griff. Der Räumdienst ist im Dauereinsatz.

Der erste Schnee hat Thüringens Landeshauptstadt erreicht. Die einen, vor allem Kinder, freut’s, die anderen bereuen, noch keine Winterreifen aufgezogen zu haben – und gehen heute lieber zu Fuß.

Noch am Montagabend regnete es ordentlich, in der Nacht wurde der Niederschlag Schnee. „Unser Winterdienst war sehr gut vorbereitet“, sagt Hannes Sperling von den Stadtwerken. „Seit 3.30 Uhr sind wir mit 14 Einsatzfahrzeugen unterwegs.“ Es gelten die üblichen Unterteilungen in D I, D II und D III – je nach Priorität der Straße. Es wurde geräumt und gestreut – je nach Bedarf. Es wurde Salz mit einer Konzentration bis 20 g/m² eingesetzt. Die tiefste Temperatur der Glatteismeldeanlagen war – 1,5°C um 4.30 Uhr am Standort Demminer Straße.

Im Bereich des Haarberges hat sich aufgrund der Glätte ein Unfall ereignet. Gegen 5.20 Uhr war ein leerer Tanklastzug aus Richtung Autobahn gekommen. Aufgrund der Glätte brach der hintere Teil des Lkw aus, der Laster rollte in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegen kommenden Gemüselaster zusammen. Dessen Fahrer wurde verletzt. Einige Kohlköpfe landeten laut Polizei auf der Straße.

„Aufgrund des Zusammenstoßes sind die Lkw in den Straßengraben gerutscht und werden derzeit geborgen“, sagt Matthias Polten von der Landespolizeiinspektion Erfurt. Ortskundige sollten den Bereich umfahren, da der Verkehr am Haarberg stark eingeschränkt ist.

Ein mit Gefahrgut beladener LKW ist am Morgen im Straßengraben am Haarberg bei Erfurt gelandet. Der Fahrer ist von der schneebedeckten Fahrbahn abgekommen. Die Polizei hat die Straße für die Bergung gesperrt. Foto: Marcus Scheidel

Des weiteren seien kleinere Unfälle zu verzeichnen. Allerdings kam es noch gegen 8.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen auf der A71. „Nach derzeitigem Stand wurden drei Personen leicht verletzt“, sagt Feuerwehrsprecher Lars Angler. Die Autobahn ist noch mindestens eine Stunde voll gesperrt. Im Einsatz sind der Rüstzug der Berufsfeuerwehr und mehrere Freiwillige Feuerwehren.

Im Bereich der der Leitstelle Erfurt werden derzeit mehrere unwetterbedingte Verkehrsunfälle sowie umgestürzte Bäume bearbeitet. „Bitte die Fahrweise an die Wetterlage anpassen und auf die Gefahren durch die Schneelast achten“, sagt Lars Angler.

Für den heutigen Dienstag schreiben die Stadtwerke: Heute wolkenreich und wiederholt leichter Schneefall, dabei verbreitet Glätte durch 1 bis 2 cm Neuschnee. In tiefen Lagen teils auch etwas weniger, gerade im dichter bebauten Innenstadtgebiet auch noch spürbare leichte Taueffekte aus dem Boden heraus.

Zum Abend hin dann generell kaum noch Flocken und Auflockerungen. Höchsttemperatur -1 bis +1 Grad zu Beginn, im Verlauf langsame Abkühlung auf Abendwerte von -4 bis -2 Grad, in den Abend hinein somit vermehrt auch Glätte durch Gefrieren von Nässe und Matsch.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.