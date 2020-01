Schüler trauern, schreiben Briefe, malen Bilder: Der Versuch, das Busunglück zu verarbeiten

Am dritten Schultag nach dem schweren Busunglück kümmern sich weiter Notfallseelsorger und Schulpsychologen um die Kinder in der Grundschule Berka vor dem Hainich. Sie stehen auch nach wie vor Eltern und Lehrern für Gespräche zur Verfügung. Laut Frank Schenker, Sprecher des Bildungsministeriums, entscheiden sie eigenständig, inwieweit Bedarf für Betreuungen und Gespräche in dieser Woche und darüber hinaus besteht.

Notfallseelsorger sind weiter im Einsatz an der Grundschule Berka vor dem Hainich. Foto: Jensen Zlotowicz

Ein Mädchen und ein Junge aus der zweiten Klasse der Grundschule sind am letzten Donnerstag tödlich verunglückt, als der Schulbus auf eisglatter Straße ins Rutschen geraten und in einen Graben gefahren ist. Weitere 21 Kinder sind zum Teil schwer verletzt worden. Der 27-jährige Busfahrer erlitt einen Schock.

Weitere Zeugen zu Busunglück gesucht

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Gesucht wird nach weiteren Zeugen. Erste Vernehmungen hat es gegeben. Auch die Kinder sollen im Beisein ihrer Eltern befragt werden, heißt es seitens der Polizei. „Es ist ein sehr sensibles Thema, wir gehen vorsichtig vor“, so ein Polizeisprecher.

Schulbus fährt nicht mehr über die Unfallstrecke

Aktuell fährt der Schulbus nicht mehr über die Unfallstrecke, bestätigt das Landratsamt auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Fahrt zur Grundschule sei jetzt so organisiert, dass eine Betreuerin mitfährt und die Kinder in Berka beim Überqueren der Straße begleitet. Die Bushaltestelle befindet sich unweit des Abzweigs zum Schloss, so dass die Mädchen und Jungen auf der der Schule abgewandten Seite aussteigen und anschließend die Straße überqueren.

Um diesen Umstand zu umgehen, war die Strecke gewählt worden, die bei den Wetterverhältnissen am Donnerstagmorgen zum Verhängnis geworden ist.

Große Trauer auch in anderen Schulen

Die meisten Schulen in der Region haben Schüler, die auf den Bus angewiesen sind. 200 Busschüler sind es in der Regelschule Mihla in Nachbarschaft der Grundschule Berka. Am Freitag, so berichtet Schulleiter Uwe Schwanz, haben die älteren Schüler den jüngeren von sich aus Sitzplätze im Bus angeboten – das ist auch eine Form des Umgangs mit dem Geschehenen. Überhaupt sei es in den Bussen sehr still gewesen.

Mihla ist in besonderer Weise betroffen. 25 Regelschüler kommen aus Bischofroda, aus dem Ort, in dem die Familien der getöteten Kinder leben. Geschwister haben im Unglücksbus gesessen. Sozialarbeiter, Lehrer und Schulleiter bieten Gespräche an, versuchen zu trösten, Halt zu geben. Briefe sind geschrieben, Zeichnungen angefertigt und in Gedenken an die Opfer an der Unfallstelle abgelegt worden. Eine Kerze brennt am Freitag. Seit Montag findet wieder Unterricht statt, weil es laut Uwe Schwanz auch Wunsch der Schüler war, zu einem Stück Normalität zurückzukehren.

Luther-Gymnasiastenschreiben Briefe

Blumen, eine Kerze, ein Raum des Rückzugs. Auch im Martin-Luther-Gymnasium in Eisenach trauern Schüler. Sie schreiben Briefe, malen Bilder, fertigen Collagen. Bis Dienstag soll es diesen besonderen Platz der Stille in der Aula in dem evangelischen Gymnasium geben, dann werden die Briefe und Bilder in einem Buch gebunden und an die Grundschule in Berka geschickt.

„Wir haben Schüler, die aus den Dörfern von dort stammen, einige sind in die dortige Grundschule gegangen“, erklärt Schulleiter Thomas Giesa. In der Schule gibt es für solche Notfälle einen Krisenplan, der am Donnerstag wenige Stunden nach dem Unfall in Kraft getreten ist. In einem Notfallkoffer finden sich Materialien, die Lehrern dabei helfen, in solchen Ernstfällen mit Schülern zu arbeiten und ihnen zur Seite zu stehen. Im Unterricht wird das Unglück thematisiert. Christine Giesa, eine ausgebildeten Hospizhelferin und Schulpfarrer Christoph Iffland stehen für die Kinder bei Gesprächsbedarf bereit. „Es geht darum eine Form zu finden, die Kindern gut tut“, betont Thomas Giesa.