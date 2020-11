Sieben Katzen aus dem Kreis Gotha haben kein Zuhause mehr

Vorstellen wollen wir in unserer heutigen Folge zwei von sieben heimatlosen Katzen, die sich nur schwer an die neue Umgebung im Tierheim gewöhnen. Das ist kein Wunder: Bis vor Kurzem lebten sie alle zusammen und waren an ihre Halterin gewöhnt, die allerdings nun verstorben ist.

Auf dem Foto sieht man oben ein Katzenmädchen von eineinhalb Jahren und unten eine Katzendame von sieben Jahren. Alle sieben Katzen lebten bei ihrer Halterin in einem Zimmer und kannten nur diesen einen Menschen. Die Leidensgenossen sind ziemlich scheu. Bei der Übernahme ins Tierheim hatten die Samtpfötchen keinen guten Allgemeinzustand. Vielleicht konnte sich ihre Besitzerin schon länger nicht mehr richtig um sie kümmern. Zu den beiden vorgestellten Katzen gehören auch mehrere Kater. Alle Tiere waren nicht kastriert, sodass sie sich immer wieder fortpflanzen konnten.

Da sie nur mit Artgenossen kommuniziert haben, fällt es ihnen nun etwas schwer, fremden Menschen zu vertrauen. Das wird aber nicht so bleiben, ist sich Tierheim-Leiterin Katrin Matthieß sicher. Sie kennt sich mit Schnurris aus und weiß, dass man mit Geduld und Leckerchen viel erreichen kann. Auf jeden Fall werden sie spüren, dass die Hand, die gutes Futter reicht und streicheln kann, keine Gefahr ist. Die junge Katze und ihre Freundin könnten jeweils zu einer vorhandenen Katze, denn wie man mit Artgenossen lebt, wissen beide gut. Sie könnten auch zusammen vermittelt werden. Das wäre für sie sehr schön, ist aber keine Bedingung.

Es wäre toll, wenn die beiden bald ein neues Zuhause finden würden und entspannt die Nähe zu ihren neuen Menschen genießen könnten. Ihre Mitbewohner werden wir auch noch vorstellen. Alle sieben Katzen wurden in der Arche Noah kastriert und sind jetzt in einem guten Gesundheitszustand.

Mehr Infos gibt es im Tierheim Arche Noah unter Telefon: 03621/ 755 425.