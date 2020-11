Mit Lokführer und Eisenbahnbauer "Siggi" Siegfried Hillert sowie Drei-Gleichen-Bürgermeister Jens Leffler (rechts) nehmen die Sonnenschein-Kinder in Günthersleben ihr neues Spielgerät in Besitz.

Alles einsteigen, bitte! – So heißt es jetzt wieder im Kindergarten Sonnenschein in Günthersleben. Die 72 Mädchen und Jungen lassen sich nicht lange bitten und nehmen auf dem Hof ihre neue Eisenbahn in Besitz.