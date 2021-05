Eine Straßenbahn hält in der Stolberger Straße in Nordhausen.

SPD macht sich Sorgen um die Straßenbahn in Nordhausen

Nordhausen. Die Nordhäuser Stadtratsfraktion der Sozialdemokraten will im öffentlichen Personennahverkehr keine Übernahmeverhandlungen mit dem Landkreis.

Die SPD-Stadtratsfraktion habe nach langer interner Diskussion dem Antrag der CDU auf eine Verlängerung der Taktzeiten der Straßenbahn zugestimmt, blickt Fraktionschef Hans-Georg Müller zurück. „Obwohl die Fraktion um die Verschlechterung der Attraktivität weiß, stimmte sie zu – zugunsten der finanziellen Absicherung der Straßenbahn“, erklärt Müller. „Wir wollen mit Nachdruck verhindern, dass die Stadt den öffentlichen Personennahverkehr aus der Hand gibt. Entgegen aller teuren Gutachten kann sich der ÖPNV nicht nur betriebswirtschaftlichen Aspekten unterwerfen. Nach dieser Denkart müssten dann auch die Bäder, die Museen und das Theater geschlossen werden. Eine Zustimmung erfolgte auch nur, weil das Experiment nach einem Jahr erneut auf den Prüfstand kommt.“

Völliges Unverständnis bestehe jetzt in der Fraktion, dass nach dieser spürbaren Sparmaßnahme dem Oberbürgermeister dennoch das Mandat erteilt wurde, Verhandlungen zur Abgabe des öffentlichen Personennahverkehrs mit dem Landkreis aufzunehmen. „Dieser Beschluss hatte sich für uns nach der Taktzeitverlängerung erübrigt“, meint Müller. Wenn am Ende Vertreter der Städte und Gemeinden des Landkreises über die Nordhäuser Straßenbahn bestimmen, werde es bei einer Taktung von 15 Minuten nicht bleiben, befürchtet die SPD.

Die SPD-Fraktion will dieses Verhandlungsmandat nicht mittragen und sich dafür einsetzen, dass die Hoheit über den ÖPNV in der Hand der Stadt Nordhausen bleibt, kündigt Müller an.