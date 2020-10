Spielplatz am Mühlhäuser Petriteich garantiert viel Spaß

Luke (graue Mütze) und Henri (blaue Mütze) testen den neuen Spielplatz am Mühlhäuser Petriteich. In der Nähe der Mühlhäuser Pfortenstraße befindet sich ein 13 Meter langer Wels. Auf ihm kann auch geklettert und balanciert werden.

Der neu gebaute Spielplatz am Mühlhäuser Petriteich ist noch nicht offiziell für die Besucher freigegeben. Das Projekt ist in dieser Woche vom Bund der Steuerzahler kritisiert worden.

Die Vereinigung bemängelt Mehrkosten von 245.000 Euro durch Planungsfehler der Verwaltung. Die Gesamtkosten für den Umbau des gut 11.000 Quadratmeter großen Areals belaufen sich laut Stadt auf 1,3 Millionen Euro und werden zu 80 Prozent im Rahmen der Städtebauförderung getragen. Der Eigenanteil betrage rund 260.000 Euro.

Die Bauarbeiten auf dem neuen Spielplatz unterhalb des Hirschgrabens sind abgeschlossen, informiert Gartenbauer Hannes Kleinschmidt. Sein Mühlhäuser Unternehmen erhielt den Auftrag für den Spielplatzbau. In den vergangenen sieben Monaten ließ Kleinschmidt gemeinsam mit seinen Mitarbeitern und der Verwaltung einen Kinderspielpark mit Kletterfischen, Wasserfontänen, Seilbahn und riesig viel Platz zum Toben entstehen.

Am 5. November soll der Spielplatz von der Stadtverwaltung eröffnet werden. „In den vergangenen Wochen haben wir das gesamte Gelände finalisiert. Der Oberboden wurde aufgebracht und eingesät. Knapp 2000 Pflanzen kamen in den Boden. Die Gehwege wurden asphaltiert. Bänke und Mülleimer sind montiert“, berichtet der 35-Jährige. Die letzten Tage auf der Baustelle seien sportlich gewesen. Um den Fertigstellungstermin halten zu können, habe die ganze Mannschaft, bestehend aus 15 Mitarbeitern, auf der Spielplatzbaustelle gearbeitet.

Luke (graue Mütze) und Henri (blaue Mütze) testen die riesige Sitzwelle. Die mit Eichenholz belegte Stahlkonstruktion lädt zur Ruhe ein. In den Tälern der Welle kann man liegen oder sitzen. Die über 50 Quadratmeter große Fläche ist laut Gartenbauer Ideal für ein kleines Picknick und zum Ausruhen geeignet. Foto: Daniel Volkmann

Unter Bäumen in der Nähe der Petrigemeinde fand eine riesige Sitzwelle ihren Platz. Die mit Eichenholz belegte Stahlkonstruktion lädt zur Ruhe ein. In den Tälern der Welle kann man liegen oder sitzen. Die über 50 Quadratmeter große Fläche ist laut Gartenbauer Ideal für ein kleines Picknick und zum Ausruhen geeignet. Weiter vorn in Richtung Pfortenstraße wurden der Kletter- und der Rutschenfisch errichtet. Zu ihnen gelangt man über einen Eichenholzpfad, auf dem man balancieren und kann. Außerdem sind verschiedene Zerrspiegel befestigt. Je nach Blickwinkel verzerrt sich das Spiegelbild besonders breit oder hoch. Die überdimensional großen Fische stehen in gut vier Metern Höhe. Unter ihnen haben die Landschaftsbauer ordentlich Fallschutzsand eingebaut.

„Das Ganze hier ist zwar relativ hoch, aber absolut selbstsichernd“, erklärt Hannes Kleinschmidt. Wer es schaffe, im Netz nach oben in den Fisch zu gelangen, der komme auch auf der anderen Seite wieder heil nach unten. Ganz kleine Kinder könnten die erste Hürde, den Tritt bis ins Kletternetz, gar nicht bewältigen. Direkt daneben wurde eine 15 Meter lange Seilbahn errichtet.

Der ganze Park am Petriteich lädt zum Spielen ein. Das Areal wurde laut Gartenbauer in vier Spielinseln geteilt, auf denen es für jede Altersgruppe etwas zu erleben gibt. In der Mitte des Parks steht eine kleine, von Schilfhalmen gesäumte Biberburg samt Hängematte und einem Spielboot aus Holz. Auch eine Matschküche wurde installiert.

Der Wasserspielbereich, bei dem man per Fußtritt bis zu zwölf Wasserfontänen in die Höhe schießen lassen kann, ist ein Hingucker. Die Fontänen schießen das Wasser bis in eine Höhe von knapp zwei Metern. „Wenn im kommenden Jahr die Gräser um den Wasserspielbereich gewachsen sind, gibt es zwei Ein- und Ausgänge und entsteht eine idyllische Nische“, erklärt Hannes Kleinschmidt. Foto: Daniel Volkmann

„Wir haben hier keine klassischen Spielgeräte eingebaut. Bei vielen Geräten ist Motorik, Balance und Köpfchen gefragt“, sagt Hannes Kleinschmidt. Der Wasserspielbereich, bei dem man per Fußtritt bis zu zwölf Wasserfontänen in die Höhe schießen lassen kann, sei ein Hingucker. Die Fontänen schießen das Wasser bis in eine Höhe von knapp zwei Metern. „Wenn im kommenden Jahr die Gräser um den Wasserspielbereich gewachsen sind, gibt es zwei Ein- und Ausgänge und entsteht eine idyllische Nische“, erklärt Kleinschmidt. In der Nähe der Mühlhäuser Pfortenstraße befindet sich ein 13 Meter langer Wels. Auf ihm kann ebenfalls geklettert und balanciert werden.

„Das gesamte Areal ist sehr hochwertig gebaut worden. Ich würde mir wünschen, dass die Besucher das zu schätzen wissen und die Mühlhäuser Kinder möglichst lange Freude an dem Platz haben“, sagt Hannes Kleinschmidt.