Spinale Muskelatrophie: Sophie blickt nicht nur dank neuartiger Therapie optimistisch in die Zukunft

Die 20-jährige Sophie Baumbach sitzt im Rollstuhl. Aber sie kämpft: In neun Wochen will sie ihr Abi machen, anschließend studieren.

Arnstadt/Ilmenau. Trotz Diagnose der schweren Erkrankung im frühen Kindesalter hat die junge Thüringerin viel vor. Mit einer neuartigen Therapie hat sie positive Erfahrungen gemacht.

Wenn sie könnte, würde Sophie Baumbach die Zeit am liebsten ein bisschen vorspulen. Das hat weniger mit Corona als mit den bevorstehenden Abiturprüfungen zu tun. Denn nachdem sie ihre eigene Infektion im Herbst überraschend gut weggesteckt hat, ist Sophie nicht mehr in Sorge wegen einer Ansteckung mit der Lungenkrankheit, sondern vor allem wegen der Herausforderungen, die mit dem Examen auf sie warten. Schlechter als mit der Gesamtnote 2,4 will die ehrgeizige junge Frau nämlich auf keinen Fall abschneiden. „Wenn alles gut läuft, bin ich in neun Wochen fertig“, sagt sie – und verhehlt nicht, dass sie es kaum erwarten kann, bis es soweit ist und sie wieder einmal durchschnaufen kann. Eine Pause habe sie jedenfalls dringend nötig.

Denn im Lockdown ausgeruht hat sich Sophie nicht. Auch während der Schulschließung hat sie ihr Pensum absolviert, fleißig Deutsch und Bio, Englisch und Wirtschaft gepaukt. Schließlich hat die 20-Jährige noch viel vor: Nach der Reifeprüfung am Beruflichen Gymnasium in Ilmenau will Sophie an der Uni Erfurt Sozialpädagogik und Management studieren, nach dem Masterabschluss schließlich noch eine Ausbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin draufsatteln. „Ich bin froh, mich so entschieden zu haben“, sagt die Arnstädterin. „Denn es ist gar nicht so leicht, sich festzulegen.“ Eine Naturwissenschaftlerin, stellt sie lachend fest, würde jedenfalls nie aus ihr werden. „Dafür besitze ich einfach kein Talent.“

Schon im frühen Kindesalter schwere Krankheit diagnostiziert

Sophie kann indes mit anderem punkten: Sie ist sprachgewandt, kommunikativ und sehr offen – und von einer, erst recht bei einer derart zarten Person, bemerkenswerten Kraft und Zähigkeit. Schließlich hat sie sich quasi schon ihr von Geburt an durchbeißen müssen. Sie war gerade zwei Jahre alt, als die Ärzte bei ihr eine spinale Muskelatrophie diagnostizierten, eine Form des Muskelschwunds, bei der nach und nach immer mehr motorische Nervenzellen im Rückenmark untergehen. Schon im Kindergartenalter saß Sophie im Rollstuhl. „Danach schritt die Krankheit immer weiter fort. Irgendwann konnte ich nicht einmal mehr krabbeln, sondern nur noch auf dem Po vorwärts rutschen. Ich brauche bei vielen Dingen Hilfe.“

Zwei- bis dreimal am Tag komme ein Pflegedienst ins Haus, der ihr auf die Toilette, beim Anziehen oder beim Transfer vom Bett in den Rollstuhl helfe, in der Schule unterstütze sie ein Schulbegleiter. „Das ist manchmal schon nervig und anstrengend, weil ich natürlich auch dann, wenn ich selbst keinen guten Tag habe, nicht unfreundlich reagieren will. Aber so ist es nun mal.“ Glücklicherweise sagt Sophie, habe sie einen Freundeskreis, in dem sie offen ansprechen könne, wenn sie Unterstützung etwa beim Putzen oder im Haushalt benötigt – und sich auch niemand vor den Kopf gestoßen fühle, wenn sie es doch lieber allein schaffen will. Derzeit kämpfe sie aber beim Sozialamt um die Bewilligung einer persönlichen Assistenz, um ihr Leben noch selbstbestimmter leben zu können.

Neuartige Therapie lässt Sophie optimistisch in die Zukunft blicken

Schließlich hat ihre schwere Erkrankung sie nicht daran gehindert, beizeiten flügge zu werden. Vor knapp einem Jahr hat sie ihre erste eigene Wohnung bezogen, barrierefrei und dank Aufzug auch mit Rollstuhl gut zu erreichen. Bafög und Kindergeld erlauben es ihr, die 63 Quadratmeter zu finanzieren, auf denen ihr zwei Katzen Gesellschaft leisten. Dass Sophie optimistisch in die Zukunft blickt, liegt aber nicht allein an ihrem Naturell, das die Frage „Warum ich?“ nie aufkommen lässt, sondern auch an einer neuartigen Therapie: Seit etwa zwei Jahren bekommt sie alle vier Monate das neue Medikament Spinrasa, das die Krankheit zwar nicht heilen, aber ihr Voranschreiten offenbar stoppen kann: „Mein Zustand hat sich jedenfalls seither nicht verschlechtert – und ich weiß nicht ob es Einbildung ist oder nicht, aber ich glaube, dass er sich sogar ein bisschen verbessert hat. Denn ich kann die Arme jetzt höher heben als vorher.“ Das, findet Sophie, sei doch schon mal ein Erfolg. Sie habe jedenfalls die Hoffnung, dass ihre Konstitution in zehn Jahren, wenn sie als Therapeutin arbeiten will, noch dieselbe ist wie heute. Die Infusion bekomme sie über einen Port, der am Bauch eingesetzt wurde und den man nicht sehen könne. „Das war mir wichtig. Schließlich will ich auch mal ins Schwimmbad gehen – wenn man es denn wieder darf“, erklärt sie fröhlich.

Zu gerne würde Sophie von den positiven Erfahrungen, die sie mit der neuartigen Therapie gemacht hat, am Donnerstag beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke persönlich berichten. Allein: So kurz vorm Abitur geht die Schule vor. Sophie wird in ihrer Klasse büffeln, während die Kongressteilnehmer sie anhand eines vorbereiteten Videos kennenlernen dürfen.