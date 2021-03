Stärkere Gewitter in Teilen von Thüringen möglich

Am Rande eines Sturmtiefs über dem Nordmeer und Skandinavien schwenken wiederholt Fronten über Thüringen hinweg. Im ganzen Freistaat kann es daher zu Sturmböen zwischen 60 und 75 km/h kommen. Auch am Abend sind schwere Sturmböen von bis zu 100 km/h möglich.

Bis in die Nacht hinein gibt es dazu örtlich starke Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor teils starken Gewittern im Altenburger Land, im Kreis Greiz, im Saale-Orla-Kreis, im Saale-Holzland-Kreis, im Ilm-Kreis, im Kreis Hildburghausen, im Kreis Saalfeld-Rudolstadt sowie in den Kreisen Sonneberg und Suhl.

Sturmtief Klaus hatte am Donnerstag in mehreren Teilen von Thüringen vereinzelt Bäume umstürzen und Äste abbrechen lassen. In Gera wurde aus Sicherheitsgründen der Ostfriedhof geschlossen.

In Sachsen lag hauptsächlich der Landesteil vom Vogtland bis zum Leipziger Land im Sturmfeld - dort sei bis in die Abendstunden mit Böen zu rechnen. In Bayern würden die höchsten Windgeschwindigkeiten meist in der Nacht erreicht, teilte der DWD am Donnerstag mit.

Für Samstag erwarten die Wetterexperten ein neues Sturmtief, das dann allerdings eher in der Mitte und im Süden Deutschlands verstärkt auftritt.