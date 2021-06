Stimmen zur Kampagne Zuversicht: Innenstädte als eine Herzensangelegenheit

Die neue Initiative Zuversicht wird von vielen Seiten unterstützt. Die Notwendigkeit, etwas für die Innenstädte in Thüringen zu unternehmen, betonen Politiker ebenso wie Banker, Unternehmer oder Verbandsvertreter.

Knut Kreuch (SPD), Oberbürgermeister in

Gotha: Ich begrüße die Zuversichtskampagne der Funke Mediengruppe, denn jetzt ist es wichtig, den Menschen vor Ort ganz nah zu sein.

Knut Kreuch Foto: Sascha Fromm

Gotha mit den blühenden Standorten der Bundesgartenschau schafft dazu konsumfreie Räume mit Aufenthaltsmöglichkeiten, befördert die Außengastronomie durch größere Nutzungsflächen, setzt die Sondernutzung aus, etabliert Sondermärkte, startet überregionale Werbekampagnen für touristische Ziele und Einkaufsmöglichkeiten.

Thomas Nitzsche (FDP), Oberbürgermeister von Jena: Großartig, diese Kampagne! Über Monate hat uns die Pandemie quasi gefangen gehalten. Nun kommt es darauf an, den Neustart mit Zuversicht und Lebensfreude anzugehen.

Thomas Nitzsche Foto: Tino Zippel

Gerade in den schwer getroffenen Branchen hängt das Durchstarten daran, dass die Menschen ihre Angebote wieder nachfragen. Kultur erleben, essen oder shoppen gehen – viele lechzen danach, andere müssen den Schalter gedanklich erst wieder umlegen.

Die Stadt arbeitet bereits an Konzepten für die Zukunft der Innenstadt in der Post-Corona-Zeit.

Kai Buchmann (parteilos), Oberbürgermeister von Nordhausen: Ich begrüße alle Initiativen zur Stärkung unserer Innenstädte, so auch die Zuversichtskampagne der Funke Mediengruppe.

Kai Buchmann Foto: Peter Cott

Gemeinsam mit den hiesigen Händlerinnen und Händlern stehen wir als Stadtverwaltung derzeit in intensivem Austausch, um entsprechend auf die aktuellen Herausforderungen einzugehen und um auch zukünftig eine lebendige und starke Nordhäuser Innenstadt, die den Menschen gleichzeitig Einkaufen, Handel, Gewerbe, Kultur, Wohnen und Arbeiten bietet, zu erhalten.

Andreas Bausewein (SPD), Erfurts Oberbürgermeister: Es muss in die Köpfe der Menschen rein: Wenn ihr nur bequem seid und alles im Internet einkauft, sterben die Innenstädte!

Andreas Bausewein Foto: Marco Schmidt

Deshalb: Geht in die Innenstädte, kauft dort alles, was ihr braucht! Das hat auch was mit regionaler Solidarität zu tun, denn die Einzelhändler und ihre Angestellten sind unsere Nachbarn. Und das Geld, das sie verdienen, bleibt in Erfurt. Vor diesem Hintergrund finde ich die Zuversichtskampagne von Funke sehr gut.

Peter Kleine (parteilos), Oberbürgermeister von Weimar: Unser Land und unsere Stadt haben in den vergangenen Monaten gezeigt, was Solidarität heißt: in schwierigen Zeiten Verantwortung füreinander zu tragen. Nicht Eigennutz, sondern der Gemeinsinn stand im Vordergrund.

Peter Kleine Foto: Sascha Fromm

Das kann uns Mut machen, zusammen mit Zuversicht und Freude in die Zukunft zu blicken. Für Weimar wünsche ich mir ein kraftvolles Aufleben der Kultur und ein Publikum, das den tiefen Wert der Kunst neu für sich entdeckt.

Michael Brychcy (CDU), Präsident des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen, Waltershausen: Lebendige Innenstädte sind von jeher eine Herzensangelegenheit jedes Bürgermeisters.

Michael Brychcy Foto: Peter Riecke

Das Thema Ladensterben durch zunehmenden Internethandel und die Abwanderung von Kaufkraft hat uns schon vor der Pandemie bewegt. Corona hat diesen Trend noch beschleunigt und verschärft. Deshalb unterstütze ich diese Initiative auch gern.

Matthias Wierlacher, Vorstandschef der Thüringer Aufbaubank, Erfurt: Angesichts der sinkenden Inzidenzzahlen freue ich mich wieder auf Begegnungen und die Belebung des Einzelhandels und der Gastronomie, fast ohne Termine und fast ohne Einschränkungen.

Matthias Wierlacher Foto: Susann Nuernberger

Damit kommen wir wieder dahin, wo wir uns zuletzt vor der Pandemie getroffen haben. Wir mussten Rückschläge bestehen, die uns aber auch weiterentwickelt haben.

Wolfgang Tiefensee (SPD), Wirtschaftsminister, Erfurt: Schon seit Jahrzehnten verändern sich unsere Innenstädte, viele kämpfen mit Leerständen und der Konkurrenz durch den Online-Handel.

Wolfgang Tiefensee Foto: Sascha Fromm

Die Pandemie hat diese Situation verschärft. Ladenbesitzer und Gastronomen haben die Folgen des Lockdowns zu spüren bekommen. Nichts brauchen wir in diesen Tagen dringender als Zuversicht – so wie verlässliche Informationen.

Dirk Ellinger, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands Thüringen, Erfurt: Es ist ganz wichtig, jetzt etwas für die Innenstädte zu tun. Wir alle werden mit Erschrecken feststellen, wie viel plötzlich nicht mehr da ist. Das wird auch auf sinkende Gewerbemieten hinauslaufen. Der Gastronom zieht Menschen in die Städte, und davon profitiert auch der Händler. Die Städte können dies zudem aktiv unterstützen.

Arnold Senft, Präsident des Handelsverbandes Thüringen, Leinefelde:

Wenn die Inzidenzen stabil unter 40 bleiben, können die Kunden bald wieder ohne Test in die Läden kommen. Das Prinzip Hoffnung ist bei den Händlern stärker als die Probleme. Für manchen Ladenbesitzer kommt die Öffnung aber leider zu spät, und der Druck wird noch zunehmen, wenn Anfang Juli die Winterware kommt und bezahlt werden muss.