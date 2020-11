Strafverfahren nach Feuer in Gothaer Mehrfamilienhaus

Als die Feuerwehr am Dienstagnachmittag in der Goldbacher Straße eintraf, brannt das Mehrfamilienhaus bereits lichterloh. Es sollte der Beginn eines Großeinsatzes werden, der mit den Nachlöscharbeiten rund 24 Stunden dauerte. Die Bewohner hatten sich bereits unverletzt in Sicherheit gebracht, und für die Einsatzleitung war klar, dass sie keine Feuerwehrleute mehr in das Gebäude schicken würde. Das Haus drohte einzustürzen.

Und so kam es schließlich auch. Von der Drehleiter aus war zu beobachten, wie sich die Balken mit eingezogenen Stahlträgern durch die Hitze verbogen. Ein Stück des Giebels stürzte ein, ebenso Teile des Daches, die im Hinabstürzen die Geschossdecken beschädigten. „Deshalb war es die richtige Entscheidung, keinen mehr in das Haus hineingeschickt zu haben“, sagt Andreas Ritter. Der Leiter des Brandschutzamtes hatte seine Schicht schon hinter sich, als er sich ein Bild von dem Feuer machte.

In dem brennenden Haus musste zunächst der Gasanschluss im Technikraum nahe der Eingangstür abgesichert werden, um keine Explosion zu riskieren. Dem schnellen Handeln der Feuerwehrleute sei es so zu verdanken gewesen, dass bei den frostigen Temperaturen nicht in der gesamten Goldbacher Straße das Gas abgestellt wurde, so Ritter. Als eine der ersten Maßnahmen wurde allerdings die Stromversorgung unterbrochen.

Neben der Absicherung des Verkehrs hatte die herbeigerufene Polizei es mit einer Bewohnerin des brennenden Hauses zu tun. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilt, hatte die Frau wiederholt versucht, in das Haus zurückzukehren, um Gegenstände herauszuholen. Bevor die Polizei die uneinsichtige Frau in Gewahrsam nahm, beschädigte diese noch ein Polizeifahrzeug. Sie wurde noch am Nachmittag freigelassen. Gegen sie wurden Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung eingeleitet.

Der Brand in der Goldbacher Straße war ein Großeinsatz für die Gothaer Berufsfeuerwehr. Durch die Pandemie befindet diese sich seit Frühjahr in einer Ausnahmesituation. Denn das Abstandhalten ist für die Einsatzkräfte in Notfällen unmöglich. Dennoch sei die Wache gut auf den Ernstfall vorbereitet, sagt Andreas Ritter.

Berufsfeuerwehr arbeitetin drei getrennten Schichten

Im Frühjahr arbeiteten die Gothaer Feuerwehrleute im Sieben-Tage-Rhythmus – ein System, das in der neuen Situation angebracht war, jedoch nicht über Monate Bestand haben konnte, so Ritter. Im Sommer war wieder Normalität eingekehrt, doch dass das Virus und seine Auswirkungen im Herbst zurückkehren würden, war den Einsatzkräften klar. Die drei Schichten arbeiten nun je 24 Stunden und haben dann zwei Tage frei. „Man muss den Dienstplan so gestalten, dass die Arbeitsbelastung über längere Zeit zu bewältigen ist“, sagt Andreas Ritter.

Die Schichten begegnen sich zur Wachabgabe am Morgen, jedoch auf Abstand in der Fahrzeughalle. Neben mehrmaligem Desinfizieren gilt seit Mitte Oktober in den Fahrzeugen Maskenpflicht. Im Ruhebereich der Wache werden die Zimmer nur noch einzeln und nicht wie zuvor mit zwei oder drei Personen belegt. Mit je sechs Feuerwehrleuten in einer Schicht kommt die Wache so an Kapazitätsgrenzen.

Auch Pausen werden nicht mehr gemeinsam verbracht. Doch werden diese Maßnahmen eingehalten, müsse bei Auftreten einer Coronainfektion nicht direkt die gesamte Schicht in Quarantäne, habe das Gesundheitsamt versichert. „Wir wollen so lange wie möglich ein normales Wacheleben ermöglichen“, sagt Andreas Ritter.

Ansonsten kann sich die Gothaer Berufsfeuerwehr auf die umliegenden freiwilligen Feuerwehren verlassen. Werden diese zur Hilfe gerufen und fallen in ihrem eigentlichen Job aus, wird der Verdienstausfall von der Stadt ausgeglichen.