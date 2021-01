Sylvia Kränke: "Wir sind stolz auf unser vielfältiges Digitalangebot"

Sylvia Kränke arbeitet seit 1996 bei den Thüringer Volkshochschulen. Sie ist Direktorin des in Jena ansässigen Dachverbands.

Die Thüringer Volkshochschulen (VHS) sind seit Jahren digital gut gerüstet. Seit Beginn der Coronakrise bewährt sich, dass die Volkshochschulen deutschlandweit bereits seit acht Jahren eine leistungsfähige Plattform aufgebaut haben. Wie gut das läuft, erklärt auf Anfrage dieser Zeitung Sylvia Kränke, Verbandsdirektorin der Volkshochschulen in Thüringen.

Einen Sonderfall in diesen Zeiten der Coronaregeln stellen die Kurse zur Vorbereitung auf externe Schulabschlüsse dar, die es derzeit etwa in Gera, Jena, Erfurt oder in den Kreisen Schmalkalden-Meiningen und Nordhausen gibt.

Dort lernen Menschen, die auf dem zweiten Bildungsweg einen höheren Abschluss anstreben, um beruflich weiterzukommen. "Wir setzen in diesem Bereich, wenn möglich, auf eine Mischung aus Digital- und Präsenzunterricht", sagt Kränke. Es gebe "natürlich Hygienekonzepte", betont die Direktorin des Verbandes, der seinen Landessitz in Jena hat.

Die Prüfungen selbst nimmt dann nicht die VHS ab; zuständig ist das staatliche Schulwesen. Wer diesen Weg beschreitet, nimmt einiges auf sich: Lernen trotz Beruf beispielsweise; die Vorbereitung ist nicht unentgeltlich - und die Lernenden gehen ohne Vornoten in die Prüfungen. "Es kommt hier in Thüringen allein auf die Ergebnisse dieser Prüfungen an", macht Kränke deutlich, dass das die Länder regeln.

Beim Spracherwerb für Migranten haben die Volkshochschulen seit Mitte März 2020 nicht nur auf digitale Angebote gebaut. Teilweise sei sogar am Telefon unterrichtet worden, sagt sie. Das sei in manchen Fällen zum besseren Verständnis nötig. Sehr gefragt schon vor der Pandemie waren die digitalen Sprechstunden bei der VHS, vor allem auch bei der älteren Generation. Jetzt wird teilweise telefonisch Rat gegeben, wenn es digital nicht weitergeht.

"Die Volkshochschulen sind zwar geschlossen. Aber unsere digitale Präsenz und Vielfalt ist beeindruckend", sagt Kränke. War die VHS-Cloud früher Ergänzung, so ist sie jetzt der Dreh- und Angelpunkt. Kränke freut sich einerseits über die positiven Rückmeldungen, wie gut die Wissensvermittlung auf diesem Wege funktioniere. Andererseits wird ihr aber auch gespiegelt, wie sehr Nutzerinnen und Nutzer der VHS den Zeiten hoffnungsvoll entgegensehen, in denen das Zusammentreffen in einem Raum wieder möglich sein wird.

Für Kränke ist klar: "Nach der Pandemie werden die Volkshochschulen noch vielfältiger agieren als zuvor" - weil jetzt noch deutlicher geworden ist, welchen Stellenwert sowohl Präsenz- als auch Digitalangebote haben. "Corona hat diesen Trend nicht ausgelöst, aber beschleunigt", schätzt die Verbandsdirektorin ein, die bereits seit 1996 bei den Thüringer Volkshochschulen arbeitet und in diesen 25 Jahren dort einen großen Wandel erlebt und mitverantwortet hat.

"Ich liebe meine VHS", sagt sie - auf ihr Berufsjubiläum angesprochen. Volkshochschulen sind eine Pflichtaufgabe; sie stehen im Bildungsgesetz und müssen daher von Land und Kommunen gefördert werden. 2020 konnten die Volkshochschulen Ausfallkosten geltend machen. Gerade wird eruiert, wie es aktuell um die Ausfälle steht. Mit Blick auf die Programmplanung ist Kränke nicht bange: "Wir sind da sehr agil." Aktuell löse sich der gewohnte Semesterrhythmus auf. "Sobald Präsenzveranstaltungen wieder erlaubt werde, geht das bei uns fix", so die Verbandsdirektorin.

Mehr unter www.vhs-th.de