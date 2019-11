Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thiemendorf feiert mit Köstritzer Brauerei und der OTZ

Der Heideland-Ortsteil Thiemendorf ist Gewinner des OTZ-Sammelsommers, den unsere Zeitung zusammen mit der Köstritzer Schwarzbierbrauerei auf die Beine gestellt hat. Fast 4800 Coupons reichte der kleine Ort ein – im Schnitt 24 pro Einwohner. Das bedeutete mehrere Längen Vorsprung vor den weiteren Bewerbern. Für so viel Fleiß bekommt die Gemeinde ein Fest mit Band und Bierwagen – das aber will die Gemeinde nicht im kommenden Sommer, sondern zur 900-Jahr-Feier des Ortes im Jahr 2021 ausrichten. „Sie sind der Gewinner, Sie bestimmen“, sagte Brauerei-Geschäftsführer Stefan Didt bei der formellen Preis-Übergabe am Donnerstag in Thiemendorf.

Mehr als 30 Thiemendorfer waren zur feierlichen Übergabe zum Gebäude der alten Schule gekommen, das der Feuerwehr- und Heimatverein in diesem Jahr von der Gemeinde Heideland zur Nutzung und Entwicklung übernommen hat. Eigentlich hatte die Gemeinde das Gebäude wegen fehlender Mittel verkaufen wollen, war damit allerdings auf Widerstand der Bürger gestoßen. Nun brauchen die Vereinsmitglieder einen langen Atem, um das Gebäude zu erhalten. Der klare Sieg bei der Aktion von Ostthüringer Zeitung und Köstritzer Schwarzbierbrauerei dürfte dabei ein besonderer Ansporn sein.

Freunde, Verwandte und Nachbarn mobilisiert

„Wir haben uns mehrfach getroffen, gesammelt, ausgeschnitten und eingeschickt“, berichtet Anne Krause, die die Aktion für den Feuerwehr- und Heimatverein maßgeblich im Ort angeschoben hat. „Viele Leute haben den Aufruf weiter verbreitet, danach war es gar nicht mehr so schwer“, sagt sie. Über die Mobilisierung von Freunden und Verwandten auch in anderen Orten habe man genügend Coupons habhaft werden können, um letztlich zu gewinnen.

OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch lobte das Engagement in dem kleinen Ort. „Vergleichbares Interesse daran in größeren Städten gibt es nicht“, berichtet er. Derartiger Gemeinschaftssinn sei eindeutig ein Phänomen des ländlichen Raums – und der Thiemendorfer im Besonderen. Denn sie entschieden die Aktion von Ostthüringer Zeitung und Köstritzer Schwarzbierbrauerei bereits zum zweiten Mal für sich.

Noch mehr als 18 Monate Zeit

Schon 2018 konnte man die Köstritzer-Jazzband am nordöstlichen Rand Thüringens begrüßen und mit Hilfe der Spezialitäten aus der Schwarzbierbrauerei am 25. August ein rauschendes Fest feiern. Als Gewinner durfte sich die Gemeinde für das Jahr 2019 nicht an der Aktion beteiligen – um nun einmal mehr durchzustarten, wenn auch erst 2021 gefeiert werden soll. 2020 müssten die Thiemendorfer dann einfach zum Köstritzer-Brauereifest kommen, um die Zeit zu überbrücken, sagte Brauerei-Geschäftsführer Stefan Didt.

Wann genau das Jubiläum stattfinden soll, ist noch nicht klar – bis dahin haben die Thiemendorfer allerdings auch noch mehr als 18 Monate Zeit. Die Planung für das Jubiläum ist allerdings bereits angelaufen.

