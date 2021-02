Thüringen hilft: Computer und Elektro-Dreirad erleichtern den Alltag

Jahrelang hat Jan Müller aus Weimar im Kundendienst und im Urlaub die Welt bereist. Doch nun streikt der Körper, die Erinnerungen verblassen. Der 60-Jährige lebt im Friedrich-Zimmer-Haus für demenzkranke Senioren in Weimar. Damit er wieder auf Reisen gehen kann, hat ihm „Thüringen hilft“ einen Computer geschenkt. Erste Station war Dresden: „Bei einer virtuellen Stadtrundfahrt konnte ich meinem Betreuer meine Geburtsstadt zeigen. Und wir haben uns den Baikalsee angeschaut, wo ich als Kind mal war. Wenn ich am Laptop sitze, bin ich erstaunt, an was ich mich noch erinnern kann.“

Über einen mobilen Computer von "Thüringen hilft" freut sich Jan Müller im Friedrich-Zimmer-Haus in Weimar. Damit will der 60-Jährige trotz körperlicher Einschränkungen die Welt erkunden. Sein Betreuer Felix Klug hilft ihm dabei. Foto: Thomas Börner

Auch Uwe Siebert aus Saalfeld ist jetzt wieder mobil: Der 30-Jährige will trotz körperlicher Einschränkungen selbstständig bleiben, fährt bei Wind und Wetter mit einem Dreirad zur Arbeit. Sein altes Gefährt war so schwer, dass er es bergauf schieben musste – und ging dann auch noch kaputt. Auf seinem neuen E-Trike kann er sitzenbleiben: „Sieben Gänge, vier Kraftstufen“, erklärt René Oschütz vom City Radshop Saalfeld, der das Projekt unterstützt hat.

Spendenkonto „Thüringen hilft“:IBAN DE89 8205 1000 0125 0222 20, Empfänger Diakonie Mitteldeutschland

Für eine Spendenquittung im Feld Verwendungszweck die Anschrift angeben.