Thüringen-Gala würdigt ehrenamtlichen Einsatz

Erfurt. Vielfältiges Ehrenamt: Auszeichnung in der Erfurter Arena. Es gibt drei Preisträger.

Im Rahmen der Thüringen-Gala sind am Freitagabend im Parksaal der Arena Erfurt die Thüringer Engagement-Botschafter ernannt worden. Eine Jury entschied, dass es 2022 Sonja Sellner aus Gera vom Verein Inklusionskinder Ostthüringen e.V., Bauerbachs Ortsteilbürgermeisterin Rosemarie Frickel aus der Gemeinde Grabfeld sowie das Tischlerei-Familien-Unternehmen Jahn GmbH aus Bad Blankenburg sind. Sie erhielten als Gewinner in den Kategorien „Einzelperson“, „Kommunales Wahlamt“ und „Unternehmen“ eine Silbernadel und bekommen ein Preisgeld aus dem Gala-Erlös für die Investition in verschiedene soziale Projekte. Die Auszeichnung auf der 2G-Veranstaltung der Thüringer Ehrenamtsstiftung, an der rund 400 Protagonisten aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur, Gesellschaft und Medien teilnahmen, führte Ministerpräsident Bodo Ramelow als Schirmherr durch.