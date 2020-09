Der Thüringer Verein „EducAid Kenya“ baut in Mombasa eine Schule. Vorsitzende Gabriele Keßler (Mitte) und ihr Mann Gerd (r. mit dem kleinen Kessler auf dem Arm) bei einem ihrer Besuche in Mombasa.

Klettbach/Mombasa. Junge Menschen in Afrika brauchen eine Perspektive – die sie aber nur mit einer guten Schulbildung haben. Der Thüringer Verein „EducAid Kenya“ baut deshalb jetzt in Mombasa eine eigene Schule.

Thüringer bauen in Kenia eine Schule

Plötzlich geschieht alles wie im Zeitraffertempo: Am 1. Juni war Baustart, inzwischen ist eines der beiden geplanten Schulgebäude im Rohbau fertig. Wenn auch der Innenausbau und die Einrichtung der Klassenräume so rasch voranschreiten, kann im Januar bereits der Unterricht beginnen – ein Dreivierteljahr, nachdem er in Kenia wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt wurde.