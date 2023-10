Lotto-Großgewinn von über acht Millionen Euro geht nach Thüringen

Erfurt. Nach diesem Wochenende ist ein Thüringer oder eine Thüringerin Millionär. Über acht Millionen Euro gewann der Glückspilz. Wo der Tippschein abgegeben wurde.

Die Samstagsziehung vom 21.Oktober bescherte einem Thüringer oder einer Thüringerin bei LOTTO 6aus49 in der Gewinnklasse 1 einen Glücksmoment. Wie eine Sprecherin von Lotto Thüringen informierte, gewann der Glückspilz eine Summe von 8.449.384,80 Euro. Er habe seinen Spielschein mit den „6 Richtigen + Superzahl“ in einer Annahmestelle in Nordthüringen abgegeben, hieß es.

Das sei bereits der siebte Großgewinn bei 6aus49 in diesem Jahr. Und bereits der 23. Großgewinn insgesamt für Thüringen. Bereits im April und im Juni konnten sich zwei Spielteilnehmer in Thüringen „Neu-Millionär“ nennen. Nun gibt es den dritten Millionengewinn in diesem Jahr.